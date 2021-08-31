Неуважение к конкурентам? Это уважение к Украине: Цветов объяснил отказ от российских объятий

Игорь Цветов отказался фотографироваться вместе с российскими спортсменами / Фото: Getty Images

Украинец завоевал серебряную медаль в беге на 100 метров, остальные два призовых места достались пара-спортсменам из ПКР.

На пьедестале украинец отказался от предложения россиян сделать совместное фото, не повторив скандальный поступок Ярославы Магучих. Тогда появились оправдания, мол украинка просто проявила вежливость к сопернице.

Читайте также: Ей предложат деньги, и она уйдет: министр призывает прекратить травлю Магучих

"Кто-то видит в этом неуважение к конкурентам. А кто-то видит уважение к Украине. Каждому свое... С Украиной в сердце", – прокомментировал свой поступок Цветов на своей странице в Facebook.

Игорь Цветов / Фото: Getty Images

Также Игорь извинился, что не смог принести Украине золото, но пообещал исправиться на дистанции 200 метров. Соревнования в этой дисциплине пройдут 4 сентября.

"Мне очень приятна ваша поддержка. Но хочу извиниться перед Украиной, что не принес золото в нашу копилку. Впереди еще одна дистанция в 200 м. Сделаю все возможное, чтобы вывести Украину на пьедестал", – добавил пара-атлет.