Ненудний гороскоп на тиждень: від розбещеності Раків до масштабності Дів

Гороскоп на тиждень 22-28 листопада для всіх знаків зодіаку / Фото: Колаж: Сьогодні

26 листопада несподіванки виключені – усі суперники збірної України сильні та мотивовані. А чи втратять українські футбольні клуби європейську весну, побачимо цього тижня.

Хто ви за знаком зодіаку? Овен Телець Близнюки Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козеріг Водолій Риби

ОВЕН. 21 березня – 20 квітня

Цього тижня Овни будуть поглинені роботою. Як тією, що приносить невеликий, але стабільний дохід, так і заняттями у сфері, що вас цікавить, але з нестабільним фінансовим прогнозом. Тому зірки рекомендують Овнам продумати план на найближче майбутнє. Приблизно так, як футбольний тренер дає установку та план на гру. А в роздягальні коригує його на 45 хвилин другого тайму. Планування допоможе Овнам збалансувати зусилля на професійному та особистому напрямках. Зірки радять бути обережними у прийнятті рішень. Не зупинятись, не оступатися, не опускати руки і не бути занудою.

ТЕЛЕЦЬ. 21 квітня – 20 травня

У особистому житті Тельців можливі деякі несуттєві розбіжності з коханою людиною. Згладити стосунки просто – промовчте, і вам усміхнуться у відповідь. Тиждень сприятливий як стосовно економії грошей, так і витрат на необхідні дрібниці по господарству. Все як у великому тенісі: м'яч туди-сюди, а виграш у результаті великий. Не втрачайте можливості, подбайте про покупку нового гаманця!

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БЛИЗНЯТА. 21 травня – 21 червня

Цей тиждень принесе у ваше життя нові та свіжі стосунки. Тиждень фінансово стабільний, якщо не зважати на "чорні" п'ятниці, які косяками розпочнуться з понеділка. Цього тижня ваш артистичний та художній талант переважатиме над рутиною ще нещодавньої однаковості щоденного життя. Медитація, йога, а можливо, і ранкові пробіжки, що бадьорять, зміцнять ваш новий стан душі і наповнять вашу сутність неабиякою часткою сяйва і енергії.

РАК. 22 червня – 22 липня

Хороший час. Відпочивайте спокійно та цілеспрямовано. Щоправда, робота як завжди напоготові. Так, але й ви не промах! Завжди можна відкласти "на потім" те, що на це заслуговує. Цього тижня спокійна впевненість перетвориться на спокійне споглядання плодів вашої праці. Якщо плід стиглий – впаде до ніг. Якщо ще зелений – нехай собі і зріє неквапливо. Тиждень такого собі сортування зробленого чи скоєного – кожен із Раків зрозуміє за рівнем своєї розбещеності. Перешкодити може лише нестача концентрації. І то ненадовго. Як завжди це буває, допоможуть ваша інтуїція, висока обізнаність та мотивація. Успіхи не за горами, які насправді можуть виявитися дрімаючими вулканами.

ЛЕВ. 23 липня – 23 серпня

Зрозуміло, що у вашій роботі ви прагнете позитивних результатів. Сміливіше надсилайте м'яч на половину поля суперника! Поза роботою відпочивайте спокійно. Правильна дієта, заняття якщо не спортом, то хоча б фізкультурою допоможуть підтримати та посилити природний позитивний енергетичний баланс вашого самопочуття. Загалом тиждень позитивний, але доведеться попрацювати, як і збірній України у підготовці до майбутніх стикових матчів.

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ДІВА. 24 серпня – 22 вересня

Можливо, цього тижня Дів відвідають сумні думки про проблеми, які є неминучими у кожного. І не лише у Дів. Але стійка впевненість, що все можна подолати, віджене смуток-сум туди, де їм місце. Наприклад, у написані глави майбутнього роману або в задушевну розмову по телефону. Не забувайте, вплив планет цього тижня спонукає мислити масштабніше, тому навіть легковажний роман може перетворитися на стосунки. Нинішній тиждень змінить життя Дів на краще!

ТЕРЕЗИ. 23 вересня – 23 жовтня

Нічого дивного в тому, що Терезам цього тижня доведеться застосувати свої знання, вміння та професійний досвід у вирішенні життєвих питань. Зірки нагадують: не вперше! Не слід звертати увагу на порожні поради та рекомендації. Ваші рішення та наступні за ними дії будуть вражаючими!

СКОРПІОН. 24 жовтня – 22 листопада

Підходящий час як вирішення багатьох питань, так заплутаних серцевих справ. Школярам у школи – вивчати улюблені предмети, уболівальникам Динамо на стадіон – матч Ліги чемпіонів з Баварією, домогосподаркам – господарювати, а решті зірки рекомендують бути зосередженими на обраному вами професійному шляху. Вийде майже все. А Динамо та Шахтар виглядатимуть гідно!

СТРІЛЕЦЬ. 23 листопада – 21 грудня

Цього тижня зірки рекомендують вам бути обережними та ощадливими з усіма своїми можливими витратами. Спокус багато, а гаманець-то не бездонний! Гарний час для успішних починань. Яскравий приклад тому Олександр Зінченко. Стрільнув, і забив першим гол у найважливішому матчі сезону нашої збірної. Так команда продовжила свій тернистий поступ до мети – чемпіонату світу-2022! Олександр також, як і ви, – по гороскопу Стрілець. Не сумнівайтеся в успіху починань!

КОЗОРІГ. 22 грудня – 19 січня

Зірки передбачають, що Козороги цього тижня відкривають вікно можливостей для поліпшення своєї фінансової ситуації. Зірки застерігають від сумнівних фінансових вкладень, а тим більше – спекуляцій. Вдумливий аналіз допоможе розкрити ці можливості, а згодом і реалізувати їх у повній мірі та з вигодою для друзів.

ВОДОЛІЙ. 20 січня – 18 лютого

Цього тижня ви, мабуть, сплануєте коротку поїздку до душевної компанії рідних та близьких. Слід уникати непотрібних суперечок. Фінансова складова є сприятливою. І це попри те, що на початку тижня, мабуть, на вас чекають витрати. У цьому випадку вони не похитнуть основи вашого добробуту, а будуть дуже приємні. Тиждень спокійний і цікавий, без особливої напруги на роботі.

РИБИ. 19 лютого – 20 березня

Якщо давно збиралися зайнятися спортом, то нинішній тиждень сприятливий для такого починання. Спорт високих досягнень, можливо, залишиться недосяжною лінією на горизонті, але спробувати все ж таки варто! Ніхто, крім зірок, точно не знає, як обернеться справа. А вони не поспішають відкривати свої таємниці тим, хто не докладає достатніх зусиль. Дружня порада та моральна підтримка вам не завадять. Гарний тиждень для спілкування та нових знайомств. До кінця тижня наша збірна з футболу також ознайомиться з результатами жеребкування стикових матчів відбору на ЧС-2022 з футболу.