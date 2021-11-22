Нескучный гороскоп на неделю: от распущенности Раков до масштабности Дев

Гороскоп на неделю 22-28 ноября для всех знаков зодиака / Фото: Коллаж: Сегодня

26 ноября неожиданности исключены – все соперники сборной Украины сильны и мотивированы. А лишатся ли украинские футбольные клубы европейской весны, увидим на этой неделе.

Кто вы по знаку зодиака? Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

ОВЕН. 21 марта – 20 апреля

На нынешней неделе Овны будут поглощены работой. Как той, что приносит небольшой, но стабильный доход, так и занятиями в интересующей вас сфере, но с нестабильным финансовым прогнозом. Потому звезды рекомендуют Овнам продумать план на ближайшее обозримое будущее. Примерно так, как футбольный тренер дает установку и план на игру. А в раздевалке корректирует его на 45 минут второго тайма. Планирование поможет Овнам сбалансировать усилия на профессиональном и личном направлениях. Звезды советуют быть осторожным в принятии решений. Не останавливаться, не оступаться, не опускать руки, и не быть занудой.

ТЕЛЕЦ. 21 апреля – 20 мая

В личной жизни у Тельцов возможны некоторые несущественные разногласия с любимым человеком. Сгладить отношения просто – промолчите, и вам улыбнутся в ответ. Неделя благоприятна в отношении экономии денег, так и трат на необходимые мелочи по хозяйству. Все как в большом теннисе: мяч туда-сюда, а выигрыш в результате, крупный. Не упускайте возможности, позаботьтесь о покупке нового кошелька!

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БЛИЗНЕЦЫ. 21 мая – 21 июня

Эта неделя привнесет в вашу жизнь новые и свежие отношения. Неделя финансово стабильна, если не учитывать "черные" пятницы, которые косяками начнутся с понедельника. На этой неделе ваш артистический и художественный талант будет преобладать над рутиной еще недавней одинаковости ежедневной жизни. Медитация, йога, а возможно и утренние бодрящие пробежки укрепят ваше новое состояние души, и наполнят вашу сущность изрядной долей сияния и энергии.

РАК. 22 июня – 22 июля

Хорошее время. Отдыхайте спокойно и целеустремленно. Правда, работа как всегда начеку. Да, но и вы не промах! Всегда можно отложить "на потом" то, что этого заслуживает. На этой неделе спокойная уверенность перевоплотится в спокойное созерцание плодов вашего труда. Если плод спелый – упадет к ногам. Если еще зеленый – пускай себе и зреет не спеша. Неделя такой себе сортировки сделанного, или содеянного – каждый из Раков поймет по степени своей распущенности. Помешать может лишь недостаток концентрации. И то ненадолго. Как обычно это бывает, помогут ваша интуиция, высокая осведомленность и мотивация. Успехи не за горами, которые на деле могут оказаться дремлющими вулканами.

ЛЕВ. 23 июля – 23 августа

Понятно, что в вашей работе вы стремитесь к положительным результатам. Смелее отправляйте мяч на половину поля соперника! Вне работы отдыхайте спокойно. Правильная диета, занятия если не спортом, то хотя бы физкультурой, помогут поддержать и усилить естественный положительный энергетический баланс вашего самочувствия. В целом, неделя положительная, но придется потрудиться, как и сборной Украины в подготовке к будущим стыковым матчам.

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ДЕВА. 24 августа – 22 сентября

Возможно, что на этой неделе Дев посетят грустные мысли о проблемах, которые неизбежны у каждого. И не только у Дев. Но стойкая уверенность, что все преодолимо, отгонит грусть-печаль туда, где им место. Например, в написанные главы будущего романа, или в задушевный разговор по телефону. Не забывайте, влияние планет на этой неделе побуждает мыслить масштабнее, потому даже самый легкомысленный роман может превратиться в отношения. Нынешняя неделя изменит жизнь Дев к лучшему!

ВЕСЫ. 23 сентября – 23 октября

Ничего удивительного в том, что Весам на этой неделе придется применить свои знания, умения и профессиональный опыт в решении жизненных вопросов. Звезды напоминают: не в первый раз! Не следует обращать внимания на пустые советы и рекомендации. Ваши решения и последующие за ними действия будут впечатляющи!

СКОРПИОН. 24 октября – 22 ноября

Подходящее время для решения многих вопросов, так и для запутанных сердечных дел. Школьникам в школы – изучать любимые предметы, болельщикам Динамо на стадион – матч Лиги чемпионов с Баварией, домохозяйкам – хозяйничать, а всем остальным звезды рекомендуют быть сосредоточенными на избранном вами профессиональном пути. Получится почти все. А Динамо и Шахтер будут выглядеть достойно!

СТРЕЛЕЦ. 23 ноября – 21 декабря

На этой неделе звезды рекомендуют вам быть аккуратными и бережливыми со всеми своими возможными расходами. Соблазнов много, а кошелек-то не бездонный! Хорошее время для успешных начинаний. Яркий пример тому Александр Зинченко. Стрельнул, и забил первым гол в важнейшем матче сезона нашей сборной. Так команда продолжила свое тернистое продвижение к цели – чемпионату мира-2022! Александр тоже, как и вы, – по гороскопу Стрелец. Не сомневайтесь в успехе начинаний!

КОЗЕРОГ. 22 декабря – 19 января

Звезды предсказывают, что у Козерогов на этой неделе открывается окно возможностей для улучшения своей финансовой ситуации. Звезды предостерегают от сомнительных финансовых вложений, а тем более – спекуляций. Вдумчивый анализ поможет раскрыть эти возможности, а со временем и реализовать их в полной мере и с выгодой для друзей.

ВОДОЛЕЙ. 20 января – 18 февраля

На этой неделе вы, вероятно, спланируете короткую поездку в душевной компании родных и близких. Следует избегать ненужных споров. Финансовая составляющая благоприятна. И это несмотря на то, что в начале недели, по видимому, вас ожидают траты. В этом случае они не пошатнут основы вашего благосостояния, а будут очень даже приятны. Неделя спокойная и интересная, без особого напряжения на работе.

РЫБЫ. 19 февраля – 20 марта

Если давно собирались заняться спортом, то нынешняя неделя благоприятна для такого начинания. Спорт высоких достижений, возможно, останется недосягаемой линией на горизонте, но попробовать, все же, стоит! Никто, кроме звезд, в точности не знает, как обернется дело. А они не спешат открывать свои тайны тем, кто не прилагает достаточных усилий. Дружеский совет и моральная поддержка вам не помешают. Хорошая неделя для общения и новых знакомств. К концу недели наша сборная по футболу тоже познакомится с результатами жеребьевки стыковых матчей отбора на ЧМ-2022 по футболу.