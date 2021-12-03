Несподіваний вибір: фінішером у чоловічій естафеті буде не Підручний

Артем Прима починає естафету / Фото: biathlon.com.ua
Другий етап Кубка світу з біатлону 2021/22 продовжиться чоловічою естафетою та жіночою гонкою переслідування.
Першими на старт вийдуть біатлоністки. За підсумками спринту в персьют кваліфікувалися три учасниці нашої команди: Юлія Джима, Дар'я Блашко та Валентина Семеренко.
Але, як повідомляє Суспільне Спорт, Дар'я Блашко не братиме участі у гонці, а готуватиметься до естафети.
Жіноча гонка переслідування. 14:00
19. Юлія Джима +1 год.
49. Дарія Блашко +1:51 (не стартуватиме)
60. Валентина Семеренко +2:05
Слідом за персьютом стартує чоловіча естафета. Старший тренер збірної України Юрай Санітра визначив четвірку учасників, довіривши місце фінішера Антону Дудченку.
Україна стартуватиме в естафеті під восьмим номером.
Чоловіча естафета. 16:10
Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал, Антон Дудченко.
Нагадаємо, що в жіночому спринті другого етапу Кубка світу найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка стала 19-ою.
У чоловічій спринтерській гонкці найкращий результат серед українських біатлоністів показав Дмитро Підручний, який фінішував 23-м.