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5 декабря 19:30
Десна --
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Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
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Неожиданный выбор: финишером в мужской эстафете будет не Пидручный

Сергей Шаховец
3 декабря, 22:15
Юрай Санитра даст шанс проявить себя на последнем этапе Антону Дудченко

Артем Прима начинает эстафету / Фото: biathlon.com.ua

Второй этап Кубка мира по биатлону 2021/22 продолжится мужской эстафетой и женской гонкой преследования.

Первыми на старт выйдут биатлонистки. По итогам спринта в персьют квалифицировались три участницы нашей команды: Юлия Джима, Дарья Блашко и Валентина Семеренко.

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Но, как сообщает Суспильне Спорт, Дарья Блашко не будет участвовать в гонке, а будет готовиться к эстафете.

Женская гонка преследования. 14:00

19. Юлия Джима +1 час
49. Дарья Блашко +1:51 (не будет стартовать)
60. Валентина Семеренко +2:05

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Юлия Джима / Фото: biathlon.com.ua

Следом за персьютом стартует мужская эстафета. Старший тренер сборной Украины Юрай Санитра определил четверку участников, доверив место финишера Антону Дудченко.

Украина будет стартовать в эстафете под восьмым номером.

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Мужская эстафета. 16:10

Артем Прима, Дмитрий Подручный, Богдан Цымбал, Антон Дудченко.

Дмитрий Пидручный / Фото: biathlon.com.ua

Напомним, что в женском спринте второго этапа Кубка мира лучший результат среди украинок показала Юлия Джима, которая стала 19-й.

В мужской спринтерской гонке лучший результат среди украинских биатлонистов показал Дмитрий Пидручный, который финишировал 23-м.