Несподівано! Тренер Боснії назвав найкращого гравця збірної України

Івайло Петев і Руслан Маліновський / Фото: Reuters
Перед сьогоднішньою грою відбору ЧС-2022 проти України болгарський наставник збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петев не посоромився виокремити гравців, яких вважає найкращими у складі суперника. Трансляція Україна – Боснія онлайн доступна на нашому сайті.
Україна – Боснія: де дивитися матч
Загинаючи пальці, Івайло Петев заявив: "На першому місці – Маліновський. На другому – Ярмоленко. На третьому – Яремчук".
При цьому на ремарку здивованих журналістів, мовляв, Маліновського ж у нинішньому складі збірної України немає, коуч боснійців відповів: "Ви запитали мою думку – я її висловив".
Нагадаємо, Олександр Петраков відмовився від послуг Маліновського після того, як той покинув табір збірної перед товариським матчем із Чехією, в якому тренер розраховував на гравця.
Разом з тим Петраков відкрито заявляв, що Маліновський не вписується в його ігрову схему – через це його не було в основі збірної у відбіркових матчах з Казахстаном (2:2) і Францією (1:1).
Своєю чергою Маліновський розкритикував Петракова за те, що той "виніс на загальне обговорення питання, які вирішуються всередині команди".
Підсумком конфлікту стала відсутність Маліновського в списку гравців збірної на вирішальні поєдинки відбору ЧС-2022 в жовтні. На вихідних без Руслана Україна обіграла в Гельсінкі Фінляндію 2:1.
Після чого Маліновський дав зрозуміти, що готовий закопати сокиру війни.