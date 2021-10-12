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Шахтар --
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Баварія --
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Несподівано! Тренер Боснії назвав найкращого гравця збірної України

Олег Люлька
12 жовтня, 13:59
Футболіста, якого виокремив наставник боснійської команди Івайло Петев, уболівальники в сьогоднішньому матчі на "Арені Львів" точно не побачать

Івайло Петев і Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Перед сьогоднішньою грою відбору ЧС-2022 проти України болгарський наставник збірної Боснії та Герцеговини Івайло Петев не посоромився виокремити гравців, яких вважає найкращими у складі суперника. Трансляція Україна – Боснія онлайн доступна на нашому сайті.

Україна – Боснія: де дивитися матч

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Загинаючи пальці, Івайло Петев заявив: "На першому місці – Маліновський. На другому – Ярмоленко. На третьому – Яремчук".

При цьому на ремарку здивованих журналістів, мовляв, Маліновського ж у нинішньому складі збірної України немає, коуч боснійців відповів: "Ви запитали мою думку – я її висловив".

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Руслан Маліновський / Фото: Reuters

Вінгер збірної України Андрій Ярмоленко / Фото: Reuters

Яремчук приніс Україні перемогу над фінами – 2:1 / Фото: УАФ

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Нагадаємо, Олександр Петраков відмовився від послуг Маліновського після того, як той покинув табір збірної перед товариським матчем із Чехією, в якому тренер розраховував на гравця.

Разом з тим Петраков відкрито заявляв, що Маліновський не вписується в його ігрову схему – через це його не було в основі збірної у відбіркових матчах з Казахстаном (2:2) і Францією (1:1).

Своєю чергою Маліновський розкритикував Петракова за те, що той "виніс на загальне обговорення питання, які вирішуються всередині команди".

Малиновський і Петраков влаштували конфлікт у збірній / Фото: Reuters

Підсумком конфлікту стала відсутність Маліновського в списку гравців збірної на вирішальні поєдинки відбору ЧС-2022 в жовтні. На вихідних без Руслана Україна обіграла в Гельсінкі Фінляндію 2:1.

Після чого Маліновський дав зрозуміти, що готовий закопати сокиру війни.

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