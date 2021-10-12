12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Неожиданно! Тренер Боснии назвал лучшего игрока сборной Украины

Олег Люлька
12 октября, 13:59
Футболиста, которого отметил наставник боснийской команды Ивайло Петев, болельщики в сегодняшнем матче на "Арене Львов" точно не увидят

Ивайло Петев и Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Перед сегодняшней игрой отбора ЧМ-2022 против Украины болгарский наставник сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев не постеснялся выделить игроков, которых считает лучшими в составе соперника. Трансляция Украина – Босния онлайн доступна на нашем сайте.

Украина – Босния: где смотреть матч

Реклама

Загибая пальцы, Ивайло Петев заявил: "На первом месте – Малиновский. На втором – Ярмоленко. На третьем – Яремчук".

При этом на ремарку удивленных журналистов, дескать, Малиновского же в нынешнем составе сборной Украины нет, коуч боснийцев ответил: "Вы спросили мое мнение – я его высказал".

Реклама

Руслан Малиновский / Фото: Reuters

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters

Яремчук принес Украине победу над финнами – 2:1 / Фото: УАФ

Реклама

Напомним, Александр Петраков отказался от услуг Малиновского после того, как тот покинул лагерь сборной перед товарищеским матчем с Чехией, в котором тренер рассчитывал на игрока.

Вместе с тем Петраков открыто заявлял, что Малиновский не вписывается в его игровую схему – из-за этого его не было в основе сборной в отборочных матчах с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1).

В свою очередь Малиновский раскритиковал Петракова за то, что тот "вынес на всеобщее обсуждение вопросы, которые решаются внутри команды".

Малиновский и Петраков устроили конфликт в сборной / Фото: Reuters

Итогом конфликта стало отсутствие Малиновского в списке игроков сборной на решающие поединки отбора ЧМ-2022 в октябре. На выходных без Руслана Украина обыграла в Хельсинки Финляндию 2:1.

После чего Малиновский дал понять, чтоготов зарыть топор войны.

Реклама