24 січня 15:30 Онлайн
Шахтар --
Вольфсбергер --
26 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Єгипет --
27 січня 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глімт --
28 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Шахтар Солігорськ --
31 січня 16:00 Онлайн
Шахтар --
Црвена Звезда --
3 лютого 19:00
Полісся --
Верес --
4 лютого 19:00
Металіст --
Чорноморець --
5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

"Не знав імен половини команди". Як гравці збірної "травили" Шевченка

Сергій Шаховець
24 січня, 10:38
Екс-гравець збірної України Максим Калиниченко розповів цікаву історію з часів виступів на ЧС-2006. Зірка світового футболу Андрій Шевченко не міг запам'ятати партнерів по команді

На ЧС-2006 Андрій Шевченко не пам'ятав як звуть партнерів по команді / Фото: Getty Images

Колишній головний тренер національної команди України та Дженоа Андрій Шевченко незабаром очолить збірну Польщі. Це буде третій тренерський досвід визначного футболіста.

Про те, які казуси з Андрієм Миколайовичем траплялися під час його перебування гравцем "жовто-синіх", розповів його тодішній партнер по команді Максим Калиниченко. Виявляється, легенда українського футболу не знав більше половини команди за іменами.

Реклама

"Це зі сміхом сприймалося. Він спілкувався з Гусиним, Вороніним, вони могли його "травити": "Знаєш, як того звати? А того?"

Він їх слав. Так, були моменти, що не знав за іменами. Не знаю, чи він мене знав. Усі разом рідко збиралися у збірній", – розповів Калиниченко Youtube-каналу Гліба Чернявського.

Сподіватимемося, що подібних проблем у Шевченка не буде у роботі зі збірною Польщі. Тим більше, коли у її складі грає найкращий футболіст світу 2021 року за версією ФІФА Роберт Левандовський.

Реклама

Роберта Левандовського визнано найкращим футболістом 2021 року за версією ФІФА / Фото: Getty Images

А нещодавно Максим Калиниченко, який давно проживає у Москві, розповів росіянам, що насправді відбувалося у Криму 2014-го.

"Те, що вам показували по телевізору, – це брехня. Відбувалося захоплення. Приїжджає ОМОН – точніше, не ОМОН, а бійці особливого призначення. З повним екіпіруванням. Ти розумієш, що це ніяке не ополчення. Ми ходили в ресторани біля будинку уряду, який в певний момент захопили, де відбувалися вільні (показує лапки) волевиявлення, вибори кудись. І просто вайфай мережа була – "ОМОН Росії". Ніхто й не ховався там", – розповів Калиниченко.