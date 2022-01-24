"Не знал по именам половины команды". Как игроки сборной "травили" Шевченко

На ЧМ-2006 Андрей Шевченко не помнил, как зовут партнеров по команде / Фото: Getty Images
Бывший главный тренер национальной команды Украины и Дженоа Андрей Шевченко вскоре возглавит сборную Польшу. Это будет третий тренерский опыт выдающегося футболиста.
О том, какие казусы с Андреем Николаевичем случались в его бытность игроком "желто-синих", рассказал его тогдашний партнер по команде Максим Калиниченко. Оказывается, легенда украинского футбол не знал больше половины команды по именам.
"Это со смехом воспринималось. Он общался с Гусиным, Ворониным, они могли его травить: "Знаешь, как того зовут? А того?"
Он их слал. Да, были моменты, что не знал по именам. Не знаю, знал ли он меня. Все вместе редко собирались в сборной", – рассказал Калиниченко Youtube-каналу Глеба Чернявского.
Будем надеяться, что подобных проблем у Шевченко не будет в работе со сборной Польши. Тем более, когда в ее составе играет лучший футболист мира 2021 года по версии ФИФА Роберт Левандовски.
А недавно Максим Калиниченко, давно проживающий в Москве, рассказал россиянам, что в реальности происходило в Крыму в 2014-м.
"То, что вам показывали по телевизору, – это ложь, это вранье. Происходил захват. Приезжает ОМОН – точнее, не ОМОН, а бойцы особого назначения. На полной экипировке, на полном обмундировании. Ты понимаешь, что это никакое не ополчение. Мы ходили в рестораны возле дома правительства, который в какой-то момент захватили, где проходили свободные (показывает кавычки) волеизлияния, выборы куда-то. И просто вайфай сеть была – "ОМОН России". Особо никто не прятался там", – поведал Калиниченко каналу российского блогера Глеба Чернявского.