24 января 15:30 Онлайн
Шахтер --
Вольфсбергер --
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

"Не знал по именам половины команды". Как игроки сборной "травили" Шевченко

Сергей Шаховец
24 января, 10:38
Экс-игрок сборной Украины Максим Калиниченко рассказал забавную историю со времен выступлений на ЧМ-2006. Звезда мирового футбола Андрей Шевченко никак не мог запомнить партнеров по команде

На ЧМ-2006 Андрей Шевченко не помнил, как зовут партнеров по команде / Фото: Getty Images

Бывший главный тренер национальной команды Украины и Дженоа Андрей Шевченко вскоре возглавит сборную Польшу. Это будет третий тренерский опыт выдающегося футболиста.

О том, какие казусы с Андреем Николаевичем случались в его бытность игроком "желто-синих", рассказал его тогдашний партнер по команде Максим Калиниченко. Оказывается, легенда украинского футбол не знал больше половины команды по именам.

Реклама

"Это со смехом воспринималось. Он общался с Гусиным, Ворониным, они могли его травить: "Знаешь, как того зовут? А того?"

Он их слал. Да, были моменты, что не знал по именам. Не знаю, знал ли он меня. Все вместе редко собирались в сборной", – рассказал Калиниченко Youtube-каналу Глеба Чернявского.

Будем надеяться, что подобных проблем у Шевченко не будет в работе со сборной Польши. Тем более, когда в ее составе играет лучший футболист мира 2021 года по версии ФИФА Роберт Левандовски.

Реклама

Роберт Левандовски признан лучшим футболистом 2021 года по версии ФИФА / Фото: Getty Images

А недавно Максим Калиниченко, давно проживающий в Москве, рассказал россиянам, что в реальности происходило в Крыму в 2014-м.

"То, что вам показывали по телевизору, – это ложь, это вранье. Происходил захват. Приезжает ОМОН – точнее, не ОМОН, а бойцы особого назначения. На полной экипировке, на полном обмундировании. Ты понимаешь, что это никакое не ополчение. Мы ходили в рестораны возле дома правительства, который в какой-то момент захватили, где проходили свободные (показывает кавычки) волеизлияния, выборы куда-то. И просто вайфай сеть была – "ОМОН России". Особо никто не прятался там", – поведал Калиниченко каналу российского блогера Глеба Чернявского.