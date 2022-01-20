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Це було захоплення. Вай-фай мережа була – ОМОН Росії: Калиниченко розповів РФ правду про анексію Криму

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
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МаленькийСереднійВеликий
20 січня, 14:46
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Колишній футболіст московського Спартака та збірної України поділився спогадами про виступи за сімферопольську Таврію 2014 року, коли Росія анексувала Крим
Калиниченко розкрив росіянам очі на анексію Криму
Калиниченко розкрив росіянам очі на анексію Криму / Фото: Колаж: Сьогодні

Ексгравець збірної України Максим Калиниченко, який давно живе в Москві, розповів росіянам, що насправді відбувалося в Криму 2014-го.

Тоді українець грав за сімферопольську Таврію в УПЛ.

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"Те, що вам показували по телевізору, – це брехня. Відбувалося захоплення. Приїжджає ОМОН – точніше, не ОМОН, а бійці особливого призначення. З повним екіпіруванням. Ти розумієш, що це ніяке не ополчення. Ми ходили в ресторани біля будинку уряду, який в певний момент захопили, де відбувалися вільні (показує лапки) волевиявлення, вибори кудись. І просто вай-фай мережа була – "ОМОН Росії". Ніхто й не ховався там", – розповів Калиниченко каналу російського блогера Гліба Чернявського.

/ Фото: Getty Images

"Як ми у футбол їздили грати? Боязко було, вже тоді з'явилися блокпости. Ніхто не розумів, що буде потім. Літаками ми пересуватися вже не могли, аеропорт був блокований. Тому їздили автобусом. Виїжджаєш з Криму – а далі в Херсонській області блокпости. Усе серйозно, суворі чоловіки стоять, серйозно теж екіпіровані. І ніхто не знає, що буде далі".

/ Фото: AFP

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"У якийсь момент я розірвав контракт і виїхав, а до цього вивіз усе – машину, гроші з комірки, тому що банки, скажімо так, перейшли в інші руки. Нічого хорошого тоді не було".

"М'яса там ніякого не було, хоч і кажуть, що небезкровна історія. Була і кров, на жаль. Загалом, було некомфортно", – додав Калиниченко.

Максим Калиниченко грав з Шевченком на ЧМ-2006
Максим Калиниченко грав з Шевченком на ЧМ-2006 / Фото: Getty Images

Калиниченко не вперше присоромлює РФ. Раніше він заявив, що борщ українська страва і ніяк не асоціюється з Росією.

Калиниченко: "Борщ – українська страва"
Калиниченко: "Борщ – українська страва"

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