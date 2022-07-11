Не забив пенальті та перевернув на себе ворота! Дикий фейл у футзалі (відео)

Ворота не витримали вагу футзаліста / Фото: Колаж: Сьогодні

В Інтернеті з'явилося відео досить курйозного епізоду із поєдинку футзальних команд. Раніше після матчу з футзалу Росія поскаржилася на Україну в УЄФА.

У зустрічі аматорських команд було призначено пенальті. Гравець пробив його не надто сильно і голкіпер відбив удар. Роздратований невдачею футзаліст схопився руками за поперечину воріт і повис. Конструкція не витримала і впала, накривши собою горе-гравця. На щастя, він не постраждав і вибрався з ловушки.

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Раніше на чемпіонаті Європи з футзалу українець Ігор Чернявський не лише забив гол сербам, а й дуже ефектно його відсвяткував.

А бельгієць Раху забив просто неймовірний по красі гол у кваліфікації Євро-2022. Він фінтами уклав на паркет захисника та голкіпера збірної Фінляндії, після чого п'ятою відправив м'яч у ворота.