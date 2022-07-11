Не забил пенальти и перевернул на себя ворота! Дикий фейл в футзале (видео)

Ворота не выдержали веса футзалиста / Фото: Коллаж: Сегодня

В Интернете появилось видео довольно курьезного эпизода с поединка футзальных команд. Ранее после матча по футзалу Россия пожаловалась на Украину в УЕФА.

Во встрече аматорских команд был назначен пенальти. Игрок пробил его не слишком сильно и голкипер отбил удар. Раздосадованный неудачей футзалист схватился руками за перекладину ворот и повис. Конструкция не выдержала и рухнула, накрыв собой горе-игрока. К счастью, он не пострадал и выбрался из пастки.

Реклама

Ранее на чемпионате Европы по футзалу украинец Игорь Чернявский не только забил гол сербам, но и очень эффектно его отпраздновал.

А бельгиец Раху забил просто невероятный по красоте гол в квалификации Евро-2022. Он финтами уложил на паркет защитника и голкипера сборной Финляндии, после чего пяткой отправил мяч в ворота.