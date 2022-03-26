Не повернеться після війни? Тренер Шахтаря може очолити чемпіонів Європи

Роберто Де Дзербі поки залишається тренером Шахтаря / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У четвер у європейській кваліфікації до ЧС-2022 відбулася гучна сенсація. Чинний чемпіон Європи Італія вилетіла від Північної Македонії та не поїде на катарський Мундіаль.

Такий результат суттєво похитнув позиції Роберто Манчіні, який ще 8 місяців тому зробив "Скуадру Адзурру" найкращою командою Європи. Після цього в пресі пішли чутки про швидкий відхід фахівця зі збірної.

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Тим часом видання Gazzetta Dello Sport назвало імена трьох найімовірніших кандидатур на посаду тренера. Одним з них є коуч донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі.

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Нині тренер залишився без роботи через військову агресію Росії в Україні, оскільки УПЛ пішла на паузу. Деякі джерела поширили чутки про те, що Роберто вже розірвав контракт із Шахтарем, проте пізніше Даріо Срна спростував цю інформацію.

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Головними конкурентами Де Дзербі у боротьбі за посаду наставника збірної Італії є Фабіо Каннаваро та Дженнаро Гаттузо. Щоправда, велика ймовірність того, що жодної заміни тренера не буде.

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Президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна запевнив, що хотів би продовжити співпрацю з Роберто Манчіні. Тепер все залежить від самого коуча, який прийме рішення після товариської зустрічі з Туреччиною (29 березня).