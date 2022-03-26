Не вернется после войны? Тренер Шахтера может возглавить чемпионов Европы

Роберто Де Дзерби пока остается тренером Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В четверг в европейской квалификации к ЧМ-2022 произошла громкая сенсация. Действующий чемпион Европы Италия вылетела от Северной Македонии и не поедет на катарский Мундиаль.

Такой результат существенно пошатнул позиции Роберто Манчини, который еще 8 месяцев назад сделал "Скуадру Адзурру" лучшей командой Европы. После этого в прессе пошли слухи о скором уходе специалиста из сборной.

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Тем временем издание Gazzetta Dello Sport назвало имена трех наиболее вероятных кандидатур на пост тренера. Одним из них является действующий коуч донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби.

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Нынче тренер остался без работы из-за военной агрессии России в Украине, поскольку УПЛ ушла на паузу. Некоторые источники распространили слухи о том, что Роберто уже разорвал контракт с Шахтером, однако позже Дарио Срна опроверг данную информацию.

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Главными конкурентами Де Дзерби в борьбе за пост наставника сборной Италии видятся Фабио Каннаваро и Дженнаро Гаттузо. Правда, велика вероятность того, что никакой замены тренера не будет.

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Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заверил, что хотел бы продолжить сотрудничество с Роберто Манчини. Теперь же все зависит от самого коуча, который примет решение после товарищеской встречи с Турцией (29 марта).