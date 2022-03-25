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По ганебному шляху Італії: згадуємо чемпіонів Європи, які провалювалися на ЧС

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25 березня, 17:26
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Італійці стали лише четвертим чемпіоном Старого світу, який пропустить наступний Мундіаль. Згадуємо головні фейли тріумфаторів Євро
Італійці шоковані поразкою від Північної Македонії
Італійці шоковані поразкою від Північної Македонії / Фото: Getty Images

Вчора у відборі на ЧС-2022 сталася справжня сенсація. Італія примудрилася поступитися вдома Північній Македонії та позбавила себе путівки на Мундіаль.

Для "Скуадри Адзурри" це вже друга перепустка ЧС поспіль, на минулий турнір команду не пустили шведи. При цьому між цими фейлами італійці зуміли вистрілити на Євро-2020, ставши чемпіонами.

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Це вже четвертий випадок в історії, коли найкраща команда Європи не вийшла на наступний Мундіаль. Більше того, чемпіони Європи, що не раз діють, виходили на ЧС, проте там конкретно лажали.

ЧС-1966

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За чотири роки до англійського Мундіалю на єврофорумі тріумфувала збірна Іспанії Хосе Вільялонги. Вже у відборі на ЧС у "фурії" почалися проблеми, адже Ірландію вона пройшла лише у додатковому матчі (0:1, 4:1, 1:0). Тоді різниця м'ячів не грала ролі.

Матчи сборной Испании по футболу в 1964 году | Сборная Испании по футболу | Футбол Испании | Испанский футбол | Красная фурия | La Furia Roja

На самому Мундіалі іспанці потрапили до групи до ФРН та Аргентини та обом суперникам поступилися – двічі по 2:1. Перемога з аналогічним рахунком нічого не дала команді Вільялонги, окрім вильоту та відставки тренера.

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ЧС-1978

Перший випадок невиходу єврочемпіону на ЧС. У 1976 році ЧЄ сенсаційно виграла Чехословаччина, яка здолала у фіналі ФРН завдяки пам'ятному удару з пенальті Паненки.

А ось на аргентинський Мундіаль наші тодішні сусіди не пройшли через британців. У відбірковій групі підопічні Єжека обіграли вдома Шотландію та Уельс, але їм поступилися в гостях. У підсумку на турнір вирушили скоти, які двічі переграли валлійців.

ЧС-1994

Другий облом єврочемпіона відбувся у відборі на ЧС у США. За два роки до цього сенсаційно найкращою командою континенту стала Данія, яка здолала у фіналі Німеччину. Втім, з кваліфікацією у "динаміту" не сталося.

How Denmark won Euro '92 without qualifying

Команда розпочала відбір із нічиїх проти Латвії та Литви, а пізніше не зуміла обіграти в жодному з матчів прямого суперника в особі Ірландії. Данці начебто виправилися, обігравши вдома Іспанію (1:0), проте для виходу на Мундіаль потрібно було здолати "фурію роху" ще й у гостях. Цього не сталося – іспанці взяли дзеркальний реванш та разом із Ірландією поїхали на ЧС.

ЧС-2002

Знаменитий Мундіаль у Південній Кореї та Японії обернувся катастрофою для збірної Франції, яка до цього тріумфувала на ЧС-1998 та ЧЄ-2000. Команду позбавили відбору, провівши безпосередньо на турнір як чинний чемпіон, що зіграло з ними злий жарт.

Senegal's famous victory over France at the 2002 World Cup

Вже в першому матчі "Ле Бле" примудрилися поступитися дебютанту чемпіонатів світу Сенегалу, а в наступній грі скачали сіру нульову нічию з Уругваєм. Команду Лемерра рятувала б лише перемога над Данією в останньому турі, але скандинави самі вдарили чемпіона світу та Європи. Зрештою французи з одним балом і без забитих м'ячів залишили ЧМ'ЯК.

ЧС-2006

Третій випадок провалу переможця Євро стався перед Мундіалем у Німеччині та до нього безпосередньо доклала руку Україна. Команді Олега Блохіна у відборі підкинули сенсаційну Грецію, яка тріумфувала в Португалії у 2004 році.

Как сборная Украины проходила отборы на чемпионат мира: от 1998 до 2018 года — football.ua

Щоправда, на подальші подвиги команду Рехагеля забракло. Елліни виграли лише половину матчів і пропустили вперед не лише нашу команду, а й турків із данцями.

ЧС-2014

Іспанію на стику десятих і десятих не можна було зупинити. "Фурія роху" виграла Євро-2008, ЧС-2010 та Євро-2012 у Польщі та Україні. На Мундіаль у Бразилію іспанці їхали також із великими амбіціями, впевнено пройшовши у відборі Францію, Фінляндію, Грузію та Білорусь (+6=2-0).

World Cup 2014: Bro, do you even press?

Проте сам бразильський ЧС розпочався для піренейців гірше нікуди – 1:5 від Нідерландів із диво-голом від ван Персі! Пригнічена команда всадила наступний матч чилійцям 0:2 і достроково попрощалася з турніром. Фінальні 3:0 з Австралією вже нічого не вирішували, панування Іспанії добігло кінця.

ЧС-2022

І ось настала черга ганьбитись Італії. Апеннінці пропустили Мундіаль 2018 року, що спричинило зміну курсу та тренера. Прийшов Роберто Манчіні, котрий привів "Скуадру" до золота на Євро. Здавалося б, які можуть бути проблеми із виходом на ЧС після такого?

Леонардо Бонуччі і Джорджо К'єлліні з трофеєм Євро-2020
Леонардо Бонуччі і Джорджо К'єлліні з трофеєм Євро-2020 / Фото: Reuters

Тим не менш, італійці самі вигадали собі проблеми на рівному місці. Стартувавши з трьох перемог, команда несподівано зіграла внічию з Болгарією (1:1) та не зуміла здолати у гостях Швейцарію (0:0). Втім, все йшло за планом підопічних Манчіні, гру у відповідь також звели до нічиєї (1:1).

В останньому турі італійцям потрібно було лише здолати невмотивовану Північну Ірландію, проте британці вистояли нульовку та відправили чемпіона Європи у стики. Там і підстерігала Італію інша "північна" країна. Македонія наприкінці матчу несподівано вирвала перемогу та відправила фаворита до списку невдах-чемпіонів Європи.

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