Не встигла насолодитися: Даша Савіна прощається з літом гарячої фотосесією

Даша Савіна жаліє, що літо вже закінчується / Фото: Instagram

"Ось і літо вже потихеньку підходить до кінця, а я і насолодитися не встигла ... Ну, нічого, взимку надолужу", – написала під фото дівчина, супроводивши тегами # РоботаРобота #заботихлопоти.

Влітку Даша працювала ведучою програми "Великий футбол" на каналах "Футбол" під час Євро-2020.

А після завершення чемпіонату Європи Даша і Валерій зіграли весілля. За вечір телеведуча змінила три сукні, а потім запально танцювала з танцівницями для свого чоловіка взагалі без сукні!

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