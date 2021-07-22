Гучне весілля українського футболіста і телеведучої: хіт Пугачової і танці без сукні

Футболіст Валерій Бондар, який не зміг виступити на Євро-2020 через травму, одружився на журналістці Даші Савіній. Церемонія і святкування пройшло в комлексі на березі Дніпра. Наречена змінила три вбрання і запально танцювала в одному боді разом з шоу-балетом. А гості вже почали викладати відео в своїх Instagram.
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Перша поява нареченої в пишній сукні, як у принцеси, справила враження на гостей і нареченого:
Зворушливий перший танець молодих:
Клятва Валерія Бондаря зворушила гостей, серед яких були гравці Шахтаря зі своїми половинками.
Наречена заспівала для Бондаря "Любовь, похожая на сон ..." Алли Пугачової. А потім Савіна зняла своє розкішне плаття і запально танцювала з танцівницями для свого чоловіка в білому боді. А розважав гостей Миша Марвін.
А під кінець вечора Дарина ще раз змінила сукню, в якій дивилася салют.
Раніше Савіна також зустрічалася з нападаючим Динамо Владиславом Супрягою. Але потім серце ефектної блондинки завоював Бондар.
В лютому футболіст Шахтаря зробив вогняну пропозицію своїй дівчині. Заручини пройшла в столиці біля пам'ятника засновникам Києва. Судячи з фотографій, туди закохані прилетіли на вертольоті. На них чекала жива музика, салют і вогняне "Виходь за мене"!