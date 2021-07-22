Гучне весілля українського футболіста і телеведучої: хіт Пугачової і танці без сукні

21 липня розкішне свято під Києвом влаштували захисник донецького Шахтаря Бондар і українська телеведуча, яка за вечір змінила три вбрання

Валерій Бондар і Даша Савіна на своєму весіллі / Фото: Instagram

Футболіст Валерій Бондар, який не зміг виступити на Євро-2020 через травму, одружився на журналістці Даші Савіній. Церемонія і святкування пройшло в комлексі на березі Дніпра. Наречена змінила три вбрання і запально танцювала в одному боді разом з шоу-балетом. А гості вже почали викладати відео в своїх Instagram.

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Перша поява нареченої в пишній сукні, як у принцеси, справила враження на гостей і нареченого:

Даша Савіна з'явилася на весільній церемонії Відео: Instagram

Зворушливий перший танець молодих:

Клятва Валерія Бондаря зворушила гостей, серед яких були гравці Шахтаря зі своїми половинками.

Валерій Бондар дав зворушливу клятву своїй майбутній дружині Відео: Instagram

Наречена заспівала для Бондаря "Любовь, похожая на сон ..." Алли Пугачової. А потім Савіна зняла своє розкішне плаття і запально танцювала з танцівницями для свого чоловіка в білому боді. А розважав гостей Миша Марвін.

Савіна заспівала для Бондаря на весіллі Відео: Instagram

Наречена Бондаря Савіна танцює для нього на весіллі Відео: Instagram

Наречена Бондаря Савіна танцює для гравця на весіллі Відео: Instagram

А під кінець вечора Дарина ще раз змінила сукню, в якій дивилася салют.

Раніше Савіна також зустрічалася з нападаючим Динамо Владиславом Супрягою. Але потім серце ефектної блондинки завоював Бондар.

В лютому футболіст Шахтаря зробив вогняну пропозицію своїй дівчині. Заручини пройшла в столиці біля пам'ятника засновникам Києва. Судячи з фотографій, туди закохані прилетіли на вертольоті. На них чекала жива музика, салют і вогняне "Виходь за мене"!