20 листопада 14:00
Львів 2
Зоря 1
20 листопада 11’
Шахтар 0
Рух 0
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
20 листопада 19:30
Ліверпуль --
Арсенал --
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Не зв'язуйся з Усиком! Найкращому боксеру світу пророкують фіаско

Андрій Трофімов
20 листопада, 16:35
Найкращому боксеру планети незалежно від вагової категорії Саулю "Канело" Альваресу порадили триматися подалі від Олександра Усика – інакше мексиканець буде битий

Сауль Альврес vs Олександр Усик / Фото: Getty Images

Знаменитий мексиканець Сауль Альварес, який бився у категоріях від 67 до 79 кг, розбурхав світ боксу переходом у крузервейт.

На цій хвилі навіть поповзли чутки про те, що пізніше Канело підніметься і в хевівейт, щоб там побитися з Олександром Усиком. Мовляв, українець не такий і великий.

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Однак колишній чемпіон світу в першій середній вазі американець Серхіо Мора наполегливо рекомендує Саулю Альваресу не вплутуватися в бійку з Усиком – мовляв, це може обернутися для Канело оглушливим фіаско.

Олександр Усик і Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

"Піднімися в першу важку вагу і здобудь перемогу над Ілунгою Макабу на його ж території, в Конго. Але тримайся подалі від Усика та Бетербієва. Ніякого Усика, Канело", – наводить слова Серхіо Мори DAZN Boxing Show.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк не виключив, що Сауль підніметься до хевівейту, де зустрінеться з Олександром Усиком.

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Сауль Альварес і Олександр Усик / Фото: K2 Promotions

"Це неймовірно інтригуюча історія – побачити бійця з напівсереднього дивізіону в суперважах. Канело – Усик? Так, це був би цікавий бій, – заявив Красюк. – Але ви уявіть бій Канело – Ф'юрі! Можете уявити?"