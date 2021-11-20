Не зв'язуйся з Усиком! Найкращому боксеру світу пророкують фіаско

Сауль Альврес vs Олександр Усик / Фото: Getty Images
Знаменитий мексиканець Сауль Альварес, який бився у категоріях від 67 до 79 кг, розбурхав світ боксу переходом у крузервейт.
На цій хвилі навіть поповзли чутки про те, що пізніше Канело підніметься і в хевівейт, щоб там побитися з Олександром Усиком. Мовляв, українець не такий і великий.
Однак колишній чемпіон світу в першій середній вазі американець Серхіо Мора наполегливо рекомендує Саулю Альваресу не вплутуватися в бійку з Усиком – мовляв, це може обернутися для Канело оглушливим фіаско.
"Піднімися в першу важку вагу і здобудь перемогу над Ілунгою Макабу на його ж території, в Конго. Але тримайся подалі від Усика та Бетербієва. Ніякого Усика, Канело", – наводить слова Серхіо Мори DAZN Boxing Show.
Раніше промоутер українця Олександр Красюк не виключив, що Сауль підніметься до хевівейту, де зустрінеться з Олександром Усиком.
"Це неймовірно інтригуюча історія – побачити бійця з напівсереднього дивізіону в суперважах. Канело – Усик? Так, це був би цікавий бій, – заявив Красюк. – Але ви уявіть бій Канело – Ф'юрі! Можете уявити?"