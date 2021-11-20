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Ворскла --
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Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
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27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
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4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
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Не связывайся с Усиком! Лучшему боксеру мира напророчили фиаско

Андрей Трофимов
20 ноября, 16:35
Лучшему боксеру планеты независимо от весовой категории Саулю "Канело" Альваресу посоветовали держаться подальше от Александра Усика – иначе мексиканец будет бит

Сауль Альврес vs Александр Усик / Фото: Getty Images

Знаменитый мексиканец Сауль Альварес, дравшийся в категориях от 67 до 79 кг, взбудоражил мир бокса переходом в крузервейт.

На этой волне даже поползли слухи о том, что позже Канело поднимется и в хэвивейт, чтобы там подраться с Александром Усиком. Дескать, украинец ведь не такой и крупный.

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Однако бывший чемпион мира в первом среднем весе американец Серхио Мора настоятельно рекомендует Саулю Альваресу не ввязываться в драку с Усиком – дескать, это может обернуться для Канело оглушительным фиаско.

Александр Усик и Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

"Поднимись в первый тяжелый вес и победи Илунгу Макабу на его же территории, в Конго. Но держись подальше от Усика и Бетербиева. Никакого Усика, Канело", – приводит слова Серхио Моры DAZN Boxing Show.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк не исключил, что Сауль поднимется в хэвивейт, где встретится с Александром Усиком.

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Сауль Альварес и Александр Усик / Фото: K2 Promotions

"Это невероятно интригующая история – увидеть бойца из полусреднего дивизиона в супертяжах. Канело – Усик? Да, это был бы интересный бой, – заявил Красюк. – Но вы представьте бой Канело – Фьюри! Можете представить?"