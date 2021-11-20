Не связывайся с Усиком! Лучшему боксеру мира напророчили фиаско

Сауль Альврес vs Александр Усик / Фото: Getty Images
Знаменитый мексиканец Сауль Альварес, дравшийся в категориях от 67 до 79 кг, взбудоражил мир бокса переходом в крузервейт.
На этой волне даже поползли слухи о том, что позже Канело поднимется и в хэвивейт, чтобы там подраться с Александром Усиком. Дескать, украинец ведь не такой и крупный.
Однако бывший чемпион мира в первом среднем весе американец Серхио Мора настоятельно рекомендует Саулю Альваресу не ввязываться в драку с Усиком – дескать, это может обернуться для Канело оглушительным фиаско.
"Поднимись в первый тяжелый вес и победи Илунгу Макабу на его же территории, в Конго. Но держись подальше от Усика и Бетербиева. Никакого Усика, Канело", – приводит слова Серхио Моры DAZN Boxing Show.
Ранее промоутер украинца Александр Красюк не исключил, что Сауль поднимется в хэвивейт, где встретится с Александром Усиком.
"Это невероятно интригующая история – увидеть бойца из полусреднего дивизиона в супертяжах. Канело – Усик? Да, это был бы интересный бой, – заявил Красюк. – Но вы представьте бой Канело – Фьюри! Можете представить?"