Не связывайся с Усиком! Лучшему боксеру мира напророчили фиаско

Сауль Альврес vs Александр Усик / Фото: Getty Images

Знаменитый мексиканец Сауль Альварес, дравшийся в категориях от 67 до 79 кг, взбудоражил мир бокса переходом в крузервейт.

На этой волне даже поползли слухи о том, что позже Канело поднимется и в хэвивейт, чтобы там подраться с Александром Усиком. Дескать, украинец ведь не такой и крупный.

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Однако бывший чемпион мира в первом среднем весе американец Серхио Мора настоятельно рекомендует Саулю Альваресу не ввязываться в драку с Усиком – дескать, это может обернуться для Канело оглушительным фиаско.

Александр Усик и Сауль Альварес / Фото: Getty Images, REUTERS

"Поднимись в первый тяжелый вес и победи Илунгу Макабу на его же территории, в Конго. Но держись подальше от Усика и Бетербиева. Никакого Усика, Канело", – приводит слова Серхио Моры DAZN Boxing Show.

Ранее промоутер украинца Александр Красюк не исключил, что Сауль поднимется в хэвивейт, где встретится с Александром Усиком.

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Сауль Альварес и Александр Усик / Фото: K2 Promotions