Не вистачило сміливості: Ломаченка розкритикували після перемоги над Коммі

Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

У сьомому раунді Ломаченко відправив суперника в нокдаун, після чого просив його кут зупинити бій.

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Тренер Коммі не став викидати білий рушник, а потім уже сам боксер відновився та вистояв до кінця бою.

Ведучий і телекоментатор Макс Келлерман вважав, що таким чином Ломаченко виявив свою слабкість.

"У Ломаченка забракло сміливості прикінчити беззахисного бійця, тому він двічі просив кут Коммі вчинити правильно і зупинити бій, щоб йому не довелося цього робити. Вони цього не зробили, і щойно голова Коммі прояснилася, Ломаченко не зміг. Жодна добра справа не залишається безкарною", – написав Келлерман у Twitter.

Раніше ми писали, що Ломаченко був утричі точнішим. Статистика ударів підтвердила перевагу українського боксера.