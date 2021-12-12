Не хватило смелости: Ломаченко раскритиковали после победы над Комми

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

В седьмом раунде Ломаченко отправил соперника в нокдаун, после чего просил его угол остановить бой.

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Тренер Комми не стал выбрасывать белое полотенце, а затем уже сам боксер восстановился и выстоял до конца боя.

Ведущий и телекомментатор Макс Келлерман посчитал, что таким образом Ломаченко проявил свою слабость.

"У Ломаченко не хватило смелости прикончить беззащитного бойца, поэтому он дважды просил угол Комми поступить правильно и остановить бой, чтобы ему не пришлось этого делать. Они этого не сделали, и как только голова Комми прояснилась, Ломаченко не смог. Ни одно доброе дело не остается безнаказанным", – написал Келлерман в Twitter.

Ранее мы писали, что Ломаченко был в три раза точнее. Статистика ударов подтвердила доминирование украинского боксера.