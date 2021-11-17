Не Бущан: аналітики назвали найкращого гравця України з Боснією

Олександр Зінченко / Фото: Reuters

Якщо уболівальники під час онлайн-голосування назвали найкращим гравцем збірної України у переможному матчі з Боснією 2:0 Георгія Бущана, який кілька разів урятував наші ворота, то аналітики WhoScored присудили це звання Олександру Зінченку.

Футболіст Манчестер Сіті, який забив перший гол України у Зениці, отримав за гру 8,5 балів із 10 можливих. Зінченко – Man of the Match.

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Бущана аналітики поставили на другу сходинку, виставивши йому 7,7 балів.

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Нагадаємо, Україна пробилася до плей-оф за потрапляння на ЧС-2022 завдяки виїзній перемозі над Боснією 2:0, а також тому, що у паралельному матчі Фінляндія програла Франції 0:2.

Жеребкування плей-оф відбудеться 26 листопада. За потрапляння на ЧС Україні потрібно буде виграти два матчі – півфінал та фінал міні-турніру у березні наступного року.

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У півфіналі Україні дістанеться у суперники хтось із п'ятірки: Португалія, Шотландія, Італія, Швеція чи Уельс.