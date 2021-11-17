Не Бущан: аналитики назвали лучшего игрока Украины с Боснией

Александр Зинченко / Фото: Reuters

Если болельщики во время онлайн-голосования назвали лучшим игроком сборной Украины в победном матче с Боснией 2:0 Георгия Бущана, несколько раз спасшего наши ворота, то аналитики WhoScored присудили это звание Александру Зинченко.

Футболист Манчестер Сити, забивший первый гол Украины в Зенице, получил за игру 8,5 балла из 10 возможных. Зинченко – Man of the Match.

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Бущана аналитики поставили на второе место, выставив ему 7,7 балла.

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Напомним, Украина пробилась в плей-офф за попадание на ЧМ-2022 благодаря выездной победе над Боснией 2:0, а также тому, что в параллельном матче Финляндия проиграла Франции 0:2.

Жеребьевка плей-офф состоится 26 ноября. За попадание на ЧМ Украине нужно будет выиграть два матча – полуфинал и финал мини-турнира в марте следующего года.

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В полуфинале Украине достанется в соперники кто-то из пятерки: Португалия, Шотландия, Италия, Швеция или Уэльс.