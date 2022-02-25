8 березня 22:00
Баварія --
Зальцбург --
8 березня 22:00
Ліверпуль --
Інтер --
9 березня 22:00
Манчестер Сіті --
Спортинг --
9 березня 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
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Порту --
24 лютого 19:45
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Аталанта --
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Наполі --
Барселона --
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Минай --
Зоря --
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Динамо --
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Шахтар --
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Олександрія --
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Рух --
Колос --
5 березня 00:00
Десна --
Динамо --
5 березня 00:00
Шахтар --
Чорноморець --
5 березня 00:00
Зоря --
Маріуполь --
5 березня 00:00
Олександрія --
Колос --
5 березня 00:00
Металіст 1925 --
Ворскла --
5 березня 00:00
Рух --
Дніпро-1 --
5 березня 00:00
Інгулець --
Львів --
5 березня 00:00
Минай --
Верес --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Названо місто, яке через Путіна прийме фінал Ліги чемпіонів

Андрій Трофімов
25 лютого, 12:08
Вирішальний матч головного клубного футбольного турніру пройде у Парижі

Фінал Ліги чемпіонів відібрали у Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

Союз європейських футбольних асоціацій оголосив про перенесення фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/2022 із Санкт-Петербурга до Парижа. Вирішальний матч головного єврокубку пройде на стадіоні "Стад де Франс" у Сен-Дені.

Це зроблено через рішення Володимира Путіна оголосити війну Україні.

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Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.

В Україні тривають потужні обстріли / Фото: Колаж: Сьогодні

Реакція спортсменів на вторгнення Росії до України:

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