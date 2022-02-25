8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
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Главная Новости спорта Лига чемпионов 2021/2022

Назван город, который из-за Путина примет финал Лиги чемпионов

Андрей Трофимов
25 февраля, 12:08
Решающий матч главного клубного футбольного турнира пройдет в Париже

Финал Лиги чемпионов отобрали у Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Союз европейских футбольных ассоциаций объявил о переносе финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 из Санкт-Петербурга в Париж. Решающий матч главного еврокубка пройдет на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени.

Это сделано из-за решения Владимира Путина объявить войну Украине.

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Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.

В Украине продолжаются мощные обстрелы / Фото: Коллаж: Сегодня

Реакция спортсменов на вторжение России в Украину: