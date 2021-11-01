Наша відповідь WADA: "Проблема з допінгом в Україні є, будемо розслідувати"

Народний депутат України та легкоатлетка Ольга Саладуха впевнена, що спортсмени не зацікавлені у застосуванні допінгу. / Фото: Колаж: Сьогодні
На думку бронзової медалістки Олімпіади-2012, українській громадськості необхідно провести внутрішнє розслідування, не чекаючи фінального звіту WADA.
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"У всіх на устах гучний скандал щодо оприлюднених WADA даних про маніпуляції з допінг-пробами в Україні. Важливо, що була негайна реакція Національного антидопінгового центру – його керівництво пішло у відставку. Тобто, якщо проблеми справді є, Україна не приховуватиме їх і від них відхрещуватиметься.
Водночас, деякі намагаються розігнати у ЗМІ "мегазраду" і вже ставлять хрест на участі українських спортсменів у всіх міжнародних змаганнях, включаючи Олімпіаду. Думаю, такі висновки робити передчасно, адже ми ще не маємо звіту WADA, де будуть фінальні висновки.
Але українській спортивній спільноті теж не слід сидіти склавши руки. Потрібне паралельне внутрішнє розслідування, яке має бути об'єктивним та неманіпулятивним.
Переконана, що більшість наших спортсменів не зацікавлена у вживанні заборонених речовин. Адже особистий престиж і репутація важливіші за перемогу, здобуту нечесним шляхом. Тому раджу всім вгамувати емоції та долучитися до з'ясування істини", – написала Ольга Саладуха на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, що Ольга Саладуха – українська легкоатлетка, яка виступала у стрибках в довжину та потрійному стрибку. Вона чемпіонка світу та триразова чемпіонка Європи. На Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні Ольга виборола бронзову медаль. Після виступу на Іграх-2021 у Токіо спортсменка завершила спортивну кар'єру. У 2019 році Ольга Саладуха обрана народним депутатом України від партії "Слуга народу".
Нагадаємо, через що виник допінг-скандал в українському спорті. Внаслідок спецоперації WADA було розкрито порушення з боку українського Національного антидопінгового центру (НАДЦ). Як виявилося, там заздалегідь попереджали спортсменів про тестування на допінг, що суперечить кодексу WADA.
У відставку вже пішли директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек.
В свою чергу, президент WADA Вітольд Банька повідомив, що остаточне рішення стосовно допінг-скандалу в Україні ухвалить виконавчий комітет ВАДА. Міжнародним агентством буде запропоновано заходи, які необхідно буде виконати. В іншому випадку на Україну чекають серйозні наслідки.
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