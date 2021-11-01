Наша відповідь WADA: "Проблема з допінгом в Україні є, будемо розслідувати"

Народний депутат України та легкоатлетка Ольга Саладуха впевнена, що спортсмени не зацікавлені у застосуванні допінгу. / Фото: Колаж: Сьогодні

На думку бронзової медалістки Олімпіади-2012, українській громадськості необхідно провести внутрішнє розслідування, не чекаючи фінального звіту WADA.

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"У всіх на устах гучний скандал щодо оприлюднених WADA даних про маніпуляції з допінг-пробами в Україні. Важливо, що була негайна реакція Національного антидопінгового центру – його керівництво пішло у відставку. Тобто, якщо проблеми справді є, Україна не приховуватиме їх і від них відхрещуватиметься. Водночас, деякі намагаються розігнати у ЗМІ "мегазраду" і вже ставлять хрест на участі українських спортсменів у всіх міжнародних змаганнях, включаючи Олімпіаду. Думаю, такі висновки робити передчасно, адже ми ще не маємо звіту WADA, де будуть фінальні висновки.

Допінгові махінації були перед Олімпіадою-2020

Але українській спортивній спільноті теж не слід сидіти склавши руки. Потрібне паралельне внутрішнє розслідування, яке має бути об'єктивним та неманіпулятивним. Переконана, що більшість наших спортсменів не зацікавлена у вживанні заборонених речовин. Адже особистий престиж і репутація важливіші за перемогу, здобуту нечесним шляхом. Тому раджу всім вгамувати емоції та долучитися до з'ясування істини", – написала Ольга Саладуха на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що Ольга Саладуха – українська легкоатлетка, яка виступала у стрибках в довжину та потрійному стрибку. Вона чемпіонка світу та триразова чемпіонка Європи. На Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні Ольга виборола бронзову медаль. Після виступу на Іграх-2021 у Токіо спортсменка завершила спортивну кар'єру. У 2019 році Ольга Саладуха обрана народним депутатом України від партії "Слуга народу".

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Нагадаємо, через що виник допінг-скандал в українському спорті. Внаслідок спецоперації WADA було розкрито порушення з боку українського Національного антидопінгового центру (НАДЦ). Як виявилося, там заздалегідь попереджали спортсменів про тестування на допінг, що суперечить кодексу WADA.

У відставку вже пішли директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек.

Допінг-скандал в українському спорті / Фото: Колаж: Сьогодні

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В свою чергу, президент WADA Вітольд Банька повідомив, що остаточне рішення стосовно допінг-скандалу в Україні ухвалить виконавчий комітет ВАДА. Міжнародним агентством буде запропоновано заходи, які необхідно буде виконати. В іншому випадку на Україну чекають серйозні наслідки.

Президент WADA прокоментував допінг-скандал в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

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