Нарешті! В УЄФА відреагували на пірнання Стерлінга в штрафному майданчику данців

Симуляція? Вам здалося! Голова суддівського комітету Європейської футбольної спілки італієць Роберто Розетті заявив, що 11-метровий на Стерлінгу був чистий

Скандальне падіння Стерлінга у півфіналі Євро / Фото: Reuters

УЄФА знадобився тиждень, щоб, нарешті, прокоментувати найскандальніше пенальті на Євро-2020, призначене на користь Англії в півфіналі з Данією (2:1).

"Ми можемо обговорювати цей момент, тому що ми абсолютно відкриті. Але пенальті було призначено правильно. Суддя бачив момент, і система відеоасистента рефері тільки підтвердила його рішення – захисник не торкнувся м'яча, але був чистий контакт з нападником", – наводить слова голови суддівського комітету УЄФА італійця Роберто Розетті ТАРС.

Про те, що Стерлінг почав падати сам ще до контакту з данцем, Розетті тактовно промовчав...

Нагадаємо, в додатковий час півфінального матчу форвард англійців Рахім Стерлінг картинно, як здалося багатьом, упав у штрафному майданчику данців, зачепившись за ногу їхнього захисника, проте нідерландський рефері Данні Маккелі призначив і, після консультацій з VAR, залишив у силі 11-метровий.

Добивання від Кейна після того пенальті вивело Англію до фіналу Євро-2020, але водночас змусило багатьох вболівати проти англійців у поєдинку з Італією. І коли італійці виграли трофей в серії пенальті, нерідкими були вигуки, що це – помста британцям за те, що їх за вуха протягли до фіналу.

Пенальті на Стерлінгу. Колаж – "Сьогодні" / Фото: Reuters, Twitter

Гумор після пірнання Рахіма / Фото: Reuters

А це – падіння Стерлінга у фіналі Євро-2020. Пенальті не призначили / Фото: Reuters

Стерлінг. Симуляція в матчі Манчестер Сіті – Шахтар / Фото: Getty Images

Читайте також: А тренувався на українцях! Як Стерлінг "намалював" пенальті у грі з Шахтарем

Цікаво, що у фіналі Євро з Італією англієць Стерлінг пірнув у штрафному майданчику так само, як і в півфіналі, але суддя з тих же Нідерландів Бьорн Куйперс ніяк не відреагував – чи не тому, що цього разу суперниками англійців були співвітчизники голови суддівського комітету УЄФА?

Дивіться, як Стерлінг "намалював" пенальті у півфіналі Євро