Наконец-то! В УЕФА отреагировали на ныряние Стерлинга в штрафной датчан

Симуляция? Вам показалось! Глава судейского комитета Европейского футбольного союза итальянец Роберто Розетти заявил, что 11-метровый на Стерлинге был чистым

Скандальное падение Стерлинга в полуфинале Евро / Фото: Reuters

УЕФА понадобилась неделя, чтобы, наконец, прокомментировать самое скандальное пенальти на Евро-2020, назначенное в пользу Англии в полуфинале с Данией (2:1).

"Мы можем обсуждать этот момент, потому что мы абсолютно открыты. Но пенальти было назначено правильно. Судья видел момент, и система видеоассистента рефери только подтвердила его решение – защитник не коснулся мяча, но был чистый контакт с нападающим", – приводит слова председателя судейского комитета УЕФА итальянца Роберто Розетти ТАСС

О том, что Стерлинг начал падать сам еще до контакта с датчанином, Розетти тактично промолчал....

Напомним, в дополнительное время полуфинального матча форвард англичан Рахим Стерлинг картинно, как показалось многим, упал в штрафной площадке датчан, зацепившись за ногу их защитника, однако нидерландский рефери Данни Маккели назначил и, после консультаций с VAR, оставил в силе 11-метровый.

Добивание от Кейна после того пенальти вывело Англию в финал Евро-2020, но вместе с тем заставило многих болеть против англичан в поединке с Италией. И когда итальянцы выиграли трофей в серии пенальти, нередкими были возгласы, что это – месть британцам за то, что их за уши протащили в финал.

Пенальти на Стерлинге. Коллаж – "Сегодня" / Фото: Reuters, Twitter

Юмор после ныряния Рахима / Фото: Reuters

А это – падение Стерлинга уже в финале. Пенальти не назначили / Фото: Reuters

Стерлинг. Симуляция в матче Манчестер Сити – Шахтер / Фото: Getty Images

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Интересно, что в финале Евро с Италией англичанин Стерлинг нырнул в штрафной площадке так же, как и в полуфинале, но судья из тех же Нидерландов Бьорн Куйперс никак не отреагировал – не потому ли, что в этот раз соперниками англичан были соотечественники главы судейского комитета УЕФА?

Смотрите, как Стерлинг "нарисовал" пенальти в полуфинале Евро