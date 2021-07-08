11 июля 22:00
Италия --
Англия --
8 июля 17:30
Заря --
Пролетер --
9 июля 19:00
Шахтер --
Шальке --
10 июля 12:00
Динамо --
Серветт --
11 июля 03:00
Бразилия --
Аргентина --
14 июля 12:00
Динамо --
Сьон --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo
branding
СЕГОДНЯ Новости спорта Фан-зона Евро

Королева на VAR и нырок как у Фелпса: реакция соцсетей на пенальти в пользу Англии

Олег Люлька Олег Люлька
8 июля, 10:32
Копировать ссылку
Болельщики в шоке от притянутого за уши 11-метрового в полуфинале Евро-2020: "Зачем было проводить турнир? УЕФА нужно было сразу издать указ, что Англия – чемпион"
Пенальти на Стерлинге. Коллаж - "Сегодня"
Пенальти на Стерлинге. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Twitter

Сборная Англии продолжает купаться в критике после выхода в финал Евро-2020 благодаря скандальному голу в полуфинальном матче с Данией 2:1.

Напомним, пенальти в ворота датчан, после которого Кейн забил победный для Англии мяч в овертайме, был назначен после того, как Стерлинг, по мнению многих, "нарисовал" фол.

Кроме того, перед моментом с пенальти на поле было два мяча, и судья должен был дать спорный мяч, но не сделал этого.

Болельщики в соцсетях негодуют вместе с Жозе Моуринью, заявившим, что пенальти не было.

  • "Зачем было проводить турнир? УЕФА нужно было сразу издать указ, что Англия – чемпион"
  • "Финал – на Уэмбли, всем нужна в финале Англия, вот и побоялись доводить до серии 11-метровых. Позорники"
  • "За уши тянут англичан – это факт"
  • "Англия не может – VAR поможет", – пишут в Сети возмущенные такой победой англичан над Данией фанаты

При этом пользователи соцсетей сравнивают Рахима Стерлинга со знаменитым американским пловцом Майклом Фелпсом – мол, оба классно ныряют.

А арбитров VAR, просматривавших момент с падением Стерлинга и не увидевших там симуляции, в Twitter сравнивают с незрячим перед экраном телевизора.

А кто-то предположил, что пенальти на Стерлинге оставили в силе, потому что на VAR работала... королева Елизавета II.

Сам Стерлинг заявляет, что пенальти чистое. "Я вошел в штрафную, а Мэле выставил правую ногу и зацепил меня", – говорит Рахим.

В финале Евро, 11 июля на "Уэмбли", Англия сыграет с Италией.

Видео скандального пенальти в ворота Дании

Favbet
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
HELL
Спорт
Больше новостей
девушки Евро
Сборная Украины
Видео голов Евро-2020
Зарядись на Евро!
Hell
Опрос
Человек-энергетик
Hell

Игрок
сборной Италии

72 300 м
Кто он?
Favbet стрим
Фан-зона Евро
На трибуну
Покер - это спорт!
Новости покера
Плейлист сборной
Favbet стрим
Девушки покера
PokerMatch

Сара
Шафак

Финляндия
Мисс Финляндия-2012
Опрос
Таблицы Евро-2020

Группа

A
B
C
D
E
F
#
Команда
И
Г
О
1
Италия
3
7:0
9
2
Уэльс
3
3:2
4
3
Швейцария
3
4:5
4
4
Турция
3
1:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
3
7:1
9
2
Дания
3
5:4
3
3
Финляндия
3
1:3
3
4
Россия
3
2:7
3
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
3
8:2
9
2
Австрия
3
4:3
6
3
Украина
3
4:5
3
4
Северная Македония
3
2:8
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Англия
3
2:0
7
2
Чехия
3
3:2
4
3
Хорватия
3
4:3
4
4
Шотландия
3
1:5
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
3
4:2
7
2
Испания
3
6:1
5
3
Словакия
3
2:7
3
4
Польша
3
4:6
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Франция
3
4:3
5
2
Германия
3
6:5
4
3
Португалия
3
7:6
4
4
Венгрия
3
3:6
2
Показать больше
Все таблицы Евро
Воскресенье, 11 июля
22:00
Смотри на:
Смотреть все матчи
Последние новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять