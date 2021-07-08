Королева на VAR и нырок как у Фелпса: реакция соцсетей на пенальти в пользу Англии

Болельщики в шоке от притянутого за уши 11-метрового в полуфинале Евро-2020: "Зачем было проводить турнир? УЕФА нужно было сразу издать указ, что Англия – чемпион"

Пенальти на Стерлинге. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Twitter

Сборная Англии продолжает купаться в критике после выхода в финал Евро-2020 благодаря скандальному голу в полуфинальном матче с Данией 2:1.

Напомним, пенальти в ворота датчан, после которого Кейн забил победный для Англии мяч в овертайме, был назначен после того, как Стерлинг, по мнению многих, "нарисовал" фол.

Кроме того, перед моментом с пенальти на поле было два мяча, и судья должен был дать спорный мяч, но не сделал этого.

Болельщики в соцсетях негодуют вместе с Жозе Моуринью, заявившим, что пенальти не было.

"Зачем было проводить турнир? УЕФА нужно было сразу издать указ, что Англия – чемпион"

"Финал – на Уэмбли, всем нужна в финале Англия, вот и побоялись доводить до серии 11-метровых. Позорники"

"За уши тянут англичан – это факт"

"Англия не может – VAR поможет", – пишут в Сети возмущенные такой победой англичан над Данией фанаты

При этом пользователи соцсетей сравнивают Рахима Стерлинга со знаменитым американским пловцом Майклом Фелпсом – мол, оба классно ныряют.

А арбитров VAR, просматривавших момент с падением Стерлинга и не увидевших там симуляции, в Twitter сравнивают с незрячим перед экраном телевизора.

А кто-то предположил, что пенальти на Стерлинге оставили в силе, потому что на VAR работала... королева Елизавета II.

Сам Стерлинг заявляет, что пенальти чистое. "Я вошел в штрафную, а Мэле выставил правую ногу и зацепил меня", – говорит Рахим.

В финале Евро, 11 июля на "Уэмбли", Англия сыграет с Италией.

Видео скандального пенальти в ворота Дании