Нарешті перемога! Україна наздоганяє Росію в рейтингу УЄФА

Зоря принесла Україні першу перемогу Україні в основній сітці єврокубків / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"
Шахтар і Динамо поки не можуть похвалитися перемогами в Лізі чемпіонів – на їхньому рахунку лише по одній нічиїй. А ось Зоря після двох поразок поспіль нарешті виграла, здолавши ЦСКА з Болгарії.
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Ці очки неймовірно важливі для України в світлі боротьби за потрапляння до ТОП-10 таблиці коефіцієнтів, адже тільки в цьому випадку ми зможемо повернути пряму путівку до групового етапу ЛЧ для чемпіона країни.
На цей момент Україна займає 11-те місце, відстаючи від Росії трохи більше, ніж на півбала. Також недалеко пішла Шотландія. Але не варто забувати, що позаду нас підпирає Сербія.
ТОП-20 таблиці коефіцієнтів УЄФА
|М
|Країна
|17/18
|21/22
|Рейтинг
|1
|Англія
|20,071
|6,714
|92,355
|2
|Іспанія
|19,714
|6,285
|83,998
|3
|Італія
|17,333
|5,714
|66,902
|4
|Німеччина
|9,857
|5,928
|64,927
|5
|Франція
|11 500
|6,416
|48,081
|6
|Португалія
|9,666
|5,750
|46,216
|7
|Нідерланди
|2,900
|8.000
|38,100
|8
|Австрія
|9,750
|5,600
|34,050
|9
|Шотландія
|4.000
|3,100
|32,100
|10
|Росія
|12,600
|2,500
|31,682
|11
|Україна
|8.000
|3,400
|31,000
|12
|Сербія
|6,375
|5,25
|29,125
|13
|Бельгія
|2,600
|4,600
|28,600
|14
|Швейцарія
|6.500
|5.500
|27,425
|15
|Хорватія
|5,125
|3,750
|24 900
|16
|Греція
|5,100
|4.500
|24,700
|17
|Кіпр
|7.000
|2.375
|24,625
|18
|Чехія
|5.500
|3.500
|24,600
|19
|Туреччина
|6,800
|4,100
|24 500
|20
|Норвегія
|4.000
|4,125
|23,750