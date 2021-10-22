21 жовтня 22:00
ЦСКА Софія 0
Зоря 1
24 жовтня 17:15
Барселона --
Реал --
24 жовтня 18:30
Манчестер Юнайтед --
Ліверпуль --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
2 листопада 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 листопада 19:45
Мальме --
Челсі --
2 листопада 22:00
Динамо --
Барселона --
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
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Нарешті перемога! Україна наздоганяє Росію в рейтингу УЄФА

Олександр Трикіша
22 жовтня, 08:49
Українські команди здобули першу перемогу в осінній частині єврокубків. Перемога Зорі дозволяє Україні залишатися в гонці за ТОП-10 рейтингу УЄФА

Зоря принесла Україні першу перемогу Україні в основній сітці єврокубків / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

Шахтар і Динамо поки не можуть похвалитися перемогами в Лізі чемпіонів – на їхньому рахунку лише по одній нічиїй. А ось Зоря після двох поразок поспіль нарешті виграла, здолавши ЦСКА з Болгарії.

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Ці очки неймовірно важливі для України в світлі боротьби за потрапляння до ТОП-10 таблиці коефіцієнтів, адже тільки в цьому випадку ми зможемо повернути пряму путівку до групового етапу ЛЧ для чемпіона країни.

На цей момент Україна займає 11-те місце, відстаючи від Росії трохи більше, ніж на півбала. Також недалеко пішла Шотландія. Але не варто забувати, що позаду нас підпирає Сербія.

ТОП-20 таблиці коефіцієнтів УЄФА

М Країна 17/18 21/22 Рейтинг
1Англія20,0716,71492,355
2Іспанія19,7146,28583,998
3Італія17,3335,71466,902
4Німеччина9,8575,92864,927
5Франція11 5006,41648,081
6Португалія9,6665,75046,216
7Нідерланди2,9008.00038,100
8Австрія9,7505,60034,050
9Шотландія4.0003,10032,100
10Росія12,6002,50031,682
11 Україна 8.000 3,400 31,000
12Сербія6,3755,2529,125
13Бельгія2,6004,60028,600
14Швейцарія6.5005.50027,425
15Хорватія5,1253,75024 900
16Греція5,1004.50024,700
17Кіпр7.0002.37524,625
18Чехія5.5003.50024,600
19Туреччина6,8004,10024 500
20Норвегія4.0004,12523,750

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