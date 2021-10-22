Наконец-то победа! Украина догоняет Россию в рейтинге УЕФА

Заря принесла первую победу Украине в основной сетке еврокубков / Фото: Официальный сайт ФК "Заря"
Шахтер и Динамо пока не могут похвастаться победами в Лиге чемпионов – на их счету лишь по одной ничьей. А вот Заря после двух поражений подряд наконец-то выиграла, одолев ЦСКА из Болгарии.
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Эти очки невероятно важны для Украины в свете борьбы за попадание в ТОП-10 таблицы коэффициентов, ведь только в этом случае мы сможем вернуть прямую путевку в групповой этап ЛЧ для чемпиона страны.
На данный момент Украина занимает 11-е место, отставая от России чуть более, чем на полбалла. Также недалеко ушла Шотландия. Но не стоит забывать, что позади нас подпирает Сербия.
ТОП-20 таблицы коэффициентов УЕФА
|М
|Страна
|17/18
|21/22
|Рейтинг
|1
|Англия
|20,071
|6,714
|92,355
|2
|Испания
|19,714
|6,285
|83,998
|3
|Италия
|17,333
|5,714
|66,902
|4
|Германия
|9,857
|5,928
|64,927
|5
|Франция
|11 500
|6,416
|48,081
|6
|Португалия
|9,666
|5,750
|46,216
|7
|Нидерланды
|2,900
|8.000
|38,100
|8
|Австрия
|9,750
|5,600
|34,050
|9
|Шотландия
|4.000
|3,100
|32,100
|10
|Россия
|12,600
|2,500
|31,682
|11
|Украина
|8.000
|3,400
|31,000
|12
|Сербия
|6,375
|5,25
|29,125
|13
|Бельгия
|2,600
|4,600
|28,600
|14
|Швейцария
|6.500
|5.500
|27,425
|15
|Хорватия
|5,125
|3,750
|24 900
|16
|Греция
|5,100
|4.500
|24,700
|17
|Кипр
|7.000
|2.375
|24,625
|18
|Чехия
|5.500
|3.500
|24,600
|19
|Турция
|6,800
|4,100
|24 500
|20
|Норвегия
|4.000
|4,125
|23,750