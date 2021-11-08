Треба жорстко карати та присікати: реакція з Європи на расизм в Україні

Євген Левченко відреагував на расистський скандал / Фото: Офіційний сайт ФК "Ворскла"
Футболіст Ворскли Лукас Рангел звинуватив гравця Динамо Миколу Шапаренка у расистських висловлюваннях під час матчу 14 туру Прем'єр-ліги.
За словами бразильця, динамівець сказав у його бік слово "чорний" російською.
"Я дуже люблю Шапаренка, як гравця, але якщо він дозволяє собі расистські висловлювання щодо інших гравців, то це треба жорстко карати і присікати", – написав Левченко у себе в Twitter.
Зазначимо, що перед цим український футбол штормило через гомофобський скандал. Інший динамівець Артем Бесєдін виступив проти геїв.
"Це вже ненормально. Людей із нетрадиційною сексуальною орієнтацією взагалі не повинно бути. Є хлопчик, є дівчинка. Все!", – заявив Бесєдін.
Після цього Організація "Футбол проти расизму в Європі" (FARE) зажадала покарати Бесєдіна. Нападнику Динамо загрожують дискваліфікацією, а також йому рекомендують пройти курс про людей, які оточують його.