Надо жестко карать и пресекать: реакция из Европы на расизм в Украине

Евгений Левченко отреагировал на расистский скандал / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"
Футболист Ворсклы Лукас Рангел обвинил игрока Динамо Николая Шапаренко в расистских высказываниях во время матча 14-го тура Премьер-лиги.
По словам бразильца, динамовец сказал в его сторону слово "черный" на русском.
"Я очень люблю Шапаренко, как игрока, но если он позволяет себе расистские высказывания по отношению к другим игрокам, то это надо жестко карать и пресекать", – написал Левченко у себя в Twitter.
Отметим, что перед этим украинский футбол штормило из-за гомофобского скандала. Другой динамовец Артем Беседин выступил против геев.
"Это уже ненормально. Людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией вообще не должно быть. Есть мальчик, есть девочка. Все!", – заявил Беседин.
После этого Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) потребовала наказать Беседина. Нападающему Динамо грозят дисквалификацией, а также ему рекомендуют пройти курс о людях, которые его окружают.