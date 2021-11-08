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Надо жестко карать и пресекать: реакция из Европы на расизм в Украине

Александр Трикиша
8 ноября, 09:36
Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко, проживающий в Нидерландах, отреагировал на расистский скандал в чемпионате Украины

Евгений Левченко отреагировал на расистский скандал / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

Футболист Ворсклы Лукас Рангел обвинил игрока Динамо Николая Шапаренко в расистских высказываниях во время матча 14-го тура Премьер-лиги.

По словам бразильца, динамовец сказал в его сторону слово "черный" на русском.

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Рангел в матче с Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

"Я очень люблю Шапаренко, как игрока, но если он позволяет себе расистские высказывания по отношению к другим игрокам, то это надо жестко карать и пресекать", – написал Левченко у себя в Twitter.

Евгений Левченко / Фото: Instagram

Отметим, что перед этим украинский футбол штормило из-за гомофобского скандала. Другой динамовец Артем Беседин выступил против геев.

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"Это уже ненормально. Людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией вообще не должно быть. Есть мальчик, есть девочка. Все!", – заявил Беседин.

Беседин выступил против гей-парадов / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

После этого Организация "Футбол против расизма в Европе" (FARE) потребовала наказать Беседина. Нападающему Динамо грозят дисквалификацией, а также ему рекомендуют пройти курс о людях, которые его окружают.