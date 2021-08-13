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Почалося: на допінгу спіймали першого російського учасника Олімпіади-2020

Олександр Трикіша
13 серпня, 08:37
Російський тріатлоніст Ігор Полянський попався на вживанні допінгу під час Олімпійських ігор в Токіо. Спортсмен брав участь в особистих і командних змаганнях

Ігор Полянський попався на вживанні допінгу на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Зразок, взятий у Полянського, дав позитивний результат на рекомбінантний еритропоетин (EPO). До речі, ще під час Ігор звучали звинувачення, що Росія продовжує махінації з допінгом, через що вони вже втратили прапор і гімн.

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Зразок був узятий поза змаганнями 21 липня 2021 року у Владивостоці, повідомляється на сайті Міжнародного союзу триатлону.

Про позитивну пробу стало відомо 5 серпня. На той момент росіянин вже завершив свої виступи в Токіо.

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Спортсмен має право зробити запит на перегляд проби B і оскаржити тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді.

На Олімпіаді в Токіо Полянський зайняв 43-тє місце в особистій гонці і 14-те – в складі естафетної четвірки. Ці результати можуть бути анульовані, якщо вина спортсмена буде доведена.

Раніше ми писали, що український олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв у Спортивному арбітражному суді Лозанни намагається довести, що його 4-річна дискваліфікація за допінг несправедлива.

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