Почалося: на допінгу спіймали першого російського учасника Олімпіади-2020

Ігор Полянський попався на вживанні допінгу на Олімпіаді-2020 / Фото: REUTERS

Зразок, взятий у Полянського, дав позитивний результат на рекомбінантний еритропоетин (EPO). До речі, ще під час Ігор звучали звинувачення, що Росія продовжує махінації з допінгом, через що вони вже втратили прапор і гімн.

Читайте також: Заразилася через секс: з'явилися подробиці допінг-скандалу Даяни Ястремської

Зразок був узятий поза змаганнями 21 липня 2021 року у Владивостоці, повідомляється на сайті Міжнародного союзу триатлону.

Про позитивну пробу стало відомо 5 серпня. На той момент росіянин вже завершив свої виступи в Токіо.

Реклама

Спортсмен має право зробити запит на перегляд проби B і оскаржити тимчасове відсторонення в Спортивному арбітражному суді.

На Олімпіаді в Токіо Полянський зайняв 43-тє місце в особистій гонці і 14-те – в складі естафетної четвірки. Ці результати можуть бути анульовані, якщо вина спортсмена буде доведена.

Раніше ми писали, що український олімпійський чемпіон Ріо-2016 Олег Верняєв у Спортивному арбітражному суді Лозанни намагається довести, що його 4-річна дискваліфікація за допінг несправедлива.