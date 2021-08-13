Началось: на допинге поймали первого российского участника Олимпиады-2020

Игорь Полянский попался на употреблении допинга на Олимпиаде-2020 / Фото: REUTERS

Образец, взятый у Полянского, дал положительный результат на рекомбинантный эритропоэтин (EPO). Кстати, еще во время Игр звучали обвинения, что Россия продолжает махинации с допингом, из-за чего они уже лишились флага и гимна.

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Образец был взят во внесоревновательный период 21 июля 2021 года во Владивостоке, сообщается на сайте Международного союза триатлона.

О положительной пробе стало известно 5 августа. На тот момент россиянин уже завершил свои выступления в Токио.

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Спортсмен имеет право запросить анализ пробы B и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде.

На Олимпиаде в Токио Полянский занял 43-е место в личной гонке и 14-е - в составе эстафетной четверки. Эти результаты могут быть аннулированы, если вина спортсмена будет доказана.

Ранее мы писали, что украинский олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев в Спортивном арбитражном суде Лозанны пытается доказать, что его 4-летняя дисквалификация за допинг несправедлива.