На Олімпіаду прибула секретна зброя збірної України

Анастасія Меркушина

До олімпійського Пекіну, а саме в гірський кластер Чжанцзякоу, прибула біатлоністка Анастасія Меркушина, яку терміново довикликали до збірної України у зв'язку зі спалахом коронавірусу у її складі.

Про це повідомляє НОК України.

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Меркушина – секретна зброя нашої збірної, яка в Китаї може вистрілити.

Нагадаємо, спочатку Меркушина не потрапила до складу нашої збірної на Олімпіаду, залишившись у ролі запасної.

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Але коли позитивний тест на коронавірус вже у Пекіні здала Олена Білосюк, Меркушину терміново викликали до Китаю з Чехії, де та готувалася до малозначущого Кубка IBU.

Поки Меркушина діставалася Піднебесної, у Пекіні позитивний тест на коронавірус здала ще одна українська біатлоністка Дарія Блашко, що зробило появу Меркушиної ще більш актуальною.

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Чи вийде Анастасія на старт Олімпійських ігор, залежатиме від рішення тренерського штабу.

Серед учасниць індивідуальної гонки у жінок, яка відбудеться 6 лютого об 11:00, її немає. Там Україну представлять Юлія Джима, Валентина Семеренко та Ірина Петренко.

Але не виключено, що свій шанс у Пекіні Меркушина отримає.