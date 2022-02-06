6 лютого 16:30
Боруссія Д 2
Байєр 5
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона 4
Атлетіко 2
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

На Олімпіаду прибула секретна зброя збірної України

Олег Люлька
6 лютого, 23:08
До української команди у Пекіні приєдналася біатлоністка Анастасія Меркушина, якої спочатку не було у складі нашої олімпійської збірної

Анастасія Меркушина

До олімпійського Пекіну, а саме в гірський кластер Чжанцзякоу, прибула біатлоністка Анастасія Меркушина, яку терміново довикликали до збірної України у зв'язку зі спалахом коронавірусу у її складі.

Про це повідомляє НОК України.

Реклама

Меркушина – секретна зброя нашої збірної, яка в Китаї може вистрілити.

Нагадаємо, спочатку Меркушина не потрапила до складу нашої збірної на Олімпіаду, залишившись у ролі запасної.

Реклама

Але коли позитивний тест на коронавірус вже у Пекіні здала Олена Білосюк, Меркушину терміново викликали до Китаю з Чехії, де та готувалася до малозначущого Кубка IBU.

Поки Меркушина діставалася Піднебесної, у Пекіні позитивний тест на коронавірус здала ще одна українська біатлоністка Дарія Блашко, що зробило появу Меркушиної ще більш актуальною.

Реклама

Чи вийде Анастасія на старт Олімпійських ігор, залежатиме від рішення тренерського штабу.

Серед учасниць індивідуальної гонки у жінок, яка відбудеться 6 лютого об 11:00, її немає. Там Україну представлять Юлія Джима, Валентина Семеренко та Ірина Петренко.

Але не виключено, що свій шанс у Пекіні Меркушина отримає.

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images