На Олимпиаду прибыло секретное оружие сборной Украины

Анастасия Меркушина

В олимпийский Пекин, а именно в горный кластер Чжанцзякоу, прибыла биатлонистка Анастасия Меркушина, которую в срочном порядке довызвали в сборную Украины в связи со вспышкой коронавируса в ее составе.

Об этом сообщает НОК Украины.

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Меркушина – секретное оружие нашей сборной, которое в буквальном смысле слова в Китае может выстрелить.

Напомним, изначально Меркушина не попала в состав нашей сборной на Олимпиаду, оставшись в роли запасной.

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Но когда положительный тест на коронавирус уже в Пекине сдала Елена Билосюк, Меркушину срочно вызвали в Китай из Чехии, где та готовилась к малозначимому Кубку IBU.

Пока Меркушина добиралась в Поднебесную, в Пекине положительный тест на коронавирус сдала еще одна украинская биатлонистка Дарья Блашко, что сделало появление Меркушиной еще более актуальным.

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Выйдет ли Анастасия на старт Олимпийских игр, будет зависеть от решения тренерского штаба.

Среди участниц индивидуальной гонки у женщин, которая состоится 6 февраля в 11:00, ее нет. Там Украину представят Юлия Джима, Валентина Семеренко и Ирина Петренко.

Но не исключено, что свой шанс в Пекине Меркушина получит.