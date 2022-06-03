На матч Уельс – Україна суддею призначили фізрука

Іспанський арбітр Антоніо Матеу Лаос / Фото: Getty Images

5 червня збірні Уельсу та України розіграють путівку на чемпіонат світу 2022 року. Поєдинок відбудеться у Кардіффі. До фіналу кваліфікації відбору Україна вийшла після перемоги над Шотландією.

Сьогодні УЄФА призначив головного арбітра майбутньої зустрічі. Це 45-річний іспанець Антоніо Матеу Лаос. За фахом – учитель фізкультури.

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Цікаво, що Лаос почав судити матчі четвертого іспанського дивізіону рівно 30 років тому! Тобто за три роки до народження нашого суперфорварда Романа Яремчука.

На міжнародній арені зі збірною України Антоніо Матеу Лаос перетинався тричі. У кваліфікації ЧС-2018 наша команда поступилася Хорватії – 0:1. У відборі на Євро-2020 розгромила Сербію – 5:0. А у кваліфікації ЧС-2022 виграла у Боснії – 2:0.

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Апогеєм професійної кар'єри Лаоса стало призначення на фінал Ліги чемпіонів 2021 року.

Раніше ми писали, що капітан збірної України виставив на аукціон нагороду за матч із Шотландією.