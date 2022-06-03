3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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На матч Уельс – Україна суддею призначили фізрука

Павло Василенко
3 червня, 20:16
Фінальний матч кваліфікації ЧС-2022 у Кардіффі судитиме іспанський рефері Антоніо Матеу Лаос

Іспанський арбітр Антоніо Матеу Лаос / Фото: Getty Images

5 червня збірні Уельсу та України розіграють путівку на чемпіонат світу 2022 року. Поєдинок відбудеться у Кардіффі. До фіналу кваліфікації відбору Україна вийшла після перемоги над Шотландією.

Сьогодні УЄФА призначив головного арбітра майбутньої зустрічі. Це 45-річний іспанець Антоніо Матеу Лаос. За фахом – учитель фізкультури.

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Цікаво, що Лаос почав судити матчі четвертого іспанського дивізіону рівно 30 років тому! Тобто за три роки до народження нашого суперфорварда Романа Яремчука.

На міжнародній арені зі збірною України Антоніо Матеу Лаос перетинався тричі. У кваліфікації ЧС-2018 наша команда поступилася Хорватії – 0:1. У відборі на Євро-2020 розгромила Сербію – 5:0. А у кваліфікації ЧС-2022 виграла у Боснії – 2:0.

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Апогеєм професійної кар'єри Лаоса стало призначення на фінал Ліги чемпіонів 2021 року.

Раніше ми писали, що капітан збірної України виставив на аукціон нагороду за матч із Шотландією.