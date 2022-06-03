3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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На матч Уэльс – Украина судьей назначили физрука

Павел Василенко
3 июня, 20:16
Финальный матч квалификации ЧМ-2022 в Кардиффе будет судить испанский рефери Антонио Матеу Лаос

Испанский арбитр Антонио Матеу Лаос / Фото: Getty Images

5 июня сборные Уэльса и Украины разыграют путевку на чемпионат мира 2022 года. Поединок состоится в Кардиффе. В финал квалификации отбора Украина вышла после победы над Шотландией.

Сегодня УЕФА назначил главного арбитра предстоящей встречи. Это 45-летний испанец Антонио Матеу Лаос. По профессии – учитель физкультуры.

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Примечательно, что Лаос начал судить матчи четвертого испанского дивизиона ровно 30 лет назад! То есть, за три года до рождения нашего суперфорварда Романа Яремчука.

На международной арене со сборной Украины Антонио Матеу Лаос пересекался трижды. В квалификации ЧМ-2018 наша команда уступила Хорватии – 0:1. В отборе на Евро-2020 разгромила Сербию – 5:0. А в квалификации ЧМ-2022 выиграла у Боснии – 2:0.

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Апогеем профессиональной карьеры Лаоса стало назначение на финал Лиги чемпионов 2021 года.

Ранее мы писали, что капитан сборной Украины выставил на аукцион награду за матч с Шотландией.