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Чоловіча естафета на Кубку світу в Рупольдінгу: о котрій і де дивитись гонку

Сергій Шаховець
15 січня, 08:45
Сьогодні на "Хімгау-Арені" відбудеться чоловіча естафетна гонка, у якій візьме участь збірна України

Дмитро Підручний потрапив до ТОП-10 у спринтерських перегонах / Фото: Getty Images

15 січня у німецькому Рупольдінгу пройде чоловіча естафета. Напередодні в жіночій естафетній гонці наша команда увійшла до першої десятки.

Де дивитись.

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У прямому ефірі гонки покажуть UA:Перший та Євроспорт.

Чоловіча естафетна гонка стартує о 15:30 за київським часом. Збірна України здобула шостий стартовий номер і розпочне гонку у другому ряду.

Старт-лист чоловічої естафети 4х7,5 км

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6-1. Артем Прима

6-2. Дмитро Підручний

6-3. Богдан Цимбал

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6-4. Антон Дудченко

Артем Прима починає естафету / Фото: biathlon.com.ua

Нагадаємо, що в Рупольдінгу наші хлопці показали найкращий результат сезону в особистих гонках – одразу чотири українці потрапили до ТОП-30 спринту.

Естафета у Рупольдінгу стане третьою за рахунком у сезоні. Перед цим естафети пройшли в Естерсунді та Гохфільцині. Причому у Швеції українці фінішували на п'ятому місці.

Програма 6 етапу Кубка світу. Рупольдинг, Німеччина, 12-16 січня.

  • 12 січня, 15:30 – спринт, жінки, 7,5 км
  • 13 січня, 15:30 – спринт, чоловіки, 10 км
  • 14 січня, 15:30 – естафета, жінки, 4х6 км
  • 15 січня, 15:30 – естафета, чоловіки, 4х7,5 км
  • 16 січня, 13:45 – гонка переслідування, жінки, 10 км
  • 16 січня, 15:45 – гонка переслідування, чоловіки, 12,5 км