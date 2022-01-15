Чоловіча естафета на Кубку світу в Рупольдінгу: о котрій і де дивитись гонку

Дмитро Підручний потрапив до ТОП-10 у спринтерських перегонах / Фото: Getty Images

15 січня у німецькому Рупольдінгу пройде чоловіча естафета. Напередодні в жіночій естафетній гонці наша команда увійшла до першої десятки.

Де дивитись.

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У прямому ефірі гонки покажуть UA:Перший та Євроспорт.

Чоловіча естафетна гонка стартує о 15:30 за київським часом. Збірна України здобула шостий стартовий номер і розпочне гонку у другому ряду.

Старт-лист чоловічої естафети 4х7,5 км

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6-1. Артем Прима

6-2. Дмитро Підручний

6-3. Богдан Цимбал

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6-4. Антон Дудченко

Артем Прима починає естафету / Фото: biathlon.com.ua

Нагадаємо, що в Рупольдінгу наші хлопці показали найкращий результат сезону в особистих гонках – одразу чотири українці потрапили до ТОП-30 спринту.

Естафета у Рупольдінгу стане третьою за рахунком у сезоні. Перед цим естафети пройшли в Естерсунді та Гохфільцині. Причому у Швеції українці фінішували на п'ятому місці.

Програма 6 етапу Кубка світу. Рупольдинг, Німеччина, 12-16 січня.