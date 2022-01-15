Чоловіча естафета на Кубку світу в Рупольдінгу: о котрій і де дивитись гонку

Дмитро Підручний потрапив до ТОП-10 у спринтерських перегонах / Фото: Getty Images
15 січня у німецькому Рупольдінгу пройде чоловіча естафета. Напередодні в жіночій естафетній гонці наша команда увійшла до першої десятки.
Де дивитись.
У прямому ефірі гонки покажуть UA:Перший та Євроспорт.
Чоловіча естафетна гонка стартує о 15:30 за київським часом. Збірна України здобула шостий стартовий номер і розпочне гонку у другому ряду.
Старт-лист чоловічої естафети 4х7,5 км
6-1. Артем Прима
6-2. Дмитро Підручний
6-3. Богдан Цимбал
6-4. Антон Дудченко
Нагадаємо, що в Рупольдінгу наші хлопці показали найкращий результат сезону в особистих гонках – одразу чотири українці потрапили до ТОП-30 спринту.
Естафета у Рупольдінгу стане третьою за рахунком у сезоні. Перед цим естафети пройшли в Естерсунді та Гохфільцині. Причому у Швеції українці фінішували на п'ятому місці.
Програма 6 етапу Кубка світу. Рупольдинг, Німеччина, 12-16 січня.
- 12 січня, 15:30 – спринт, жінки, 7,5 км
- 13 січня, 15:30 – спринт, чоловіки, 10 км
- 14 січня, 15:30 – естафета, жінки, 4х6 км
- 15 січня, 15:30 – естафета, чоловіки, 4х7,5 км
- 16 січня, 13:45 – гонка переслідування, жінки, 10 км
- 16 січня, 15:45 – гонка переслідування, чоловіки, 12,5 км