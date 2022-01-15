Мужская эстафета на Кубке мира в Рупольдинге: во сколько и где смотреть гонку

Дмитрий Пидручный попал в ТОП-10 в спринтерской гонке / Фото: Getty Images

15 января в немецком Рупольдинге пройдет мужская эстафета. Накануне в женской эстафетной гонке наша команда вошла в первую десятку.

Где смотреть.

Реклама

В прямом эфире гонки покажут UA:Перший и Евроспорт.

Мужская эстафетная гонка стартует в 15:30 по киевскому времени. Сборная Украины получила шестой стартовый номер и начнет гонку во втором ряду.

Старт-лист мужской эстафеты 4 х 7,5 км

Реклама

6-1. Артем Прима

6-2. Дмитрий Пидручный

6-3. Богдан Цымбал

Реклама

6-4. Антон Дудченко

Артем Прима начинает эстафету / Фото: biathlon.com.ua

Напомним, что в Рупольдинге наши парни показали лучший результат сезона в личных гонках – сразу четыре украинца попали в ТОП-30 спринта.

Эстафета в Рупольдинге станет третьей по счету в сезоне. Перед этим эстафеты прошли в Эстерсунде и Хохфильцине. Причем в Швеции украинцы финишировали на пятом месте.

Программа 6-го этапа Кубка мира. Рупольдинг, Германия, 12-16 января.