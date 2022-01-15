Мужская эстафета на Кубке мира в Рупольдинге: во сколько и где смотреть гонку

Дмитрий Пидручный попал в ТОП-10 в спринтерской гонке / Фото: Getty Images
15 января в немецком Рупольдинге пройдет мужская эстафета. Накануне в женской эстафетной гонке наша команда вошла в первую десятку.
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Мужская эстафетная гонка стартует в 15:30 по киевскому времени. Сборная Украины получила шестой стартовый номер и начнет гонку во втором ряду.
Старт-лист мужской эстафеты 4 х 7,5 км
6-1. Артем Прима
6-2. Дмитрий Пидручный
6-3. Богдан Цымбал
6-4. Антон Дудченко
Напомним, что в Рупольдинге наши парни показали лучший результат сезона в личных гонках – сразу четыре украинца попали в ТОП-30 спринта.
Эстафета в Рупольдинге станет третьей по счету в сезоне. Перед этим эстафеты прошли в Эстерсунде и Хохфильцине. Причем в Швеции украинцы финишировали на пятом месте.
Программа 6-го этапа Кубка мира. Рупольдинг, Германия, 12-16 января.
- 12 января, 15:30 – спринт, женщины, 7,5 км
- 13 января, 15:30 – спринт, мужчины, 10 км
- 14 января, 15:30 – эстафета, женщины, 4х6 км
- 15 января, 15:30 – эстафета, мужчины, 4х7,5 км
- 16 января, 13:45 – гонка преследования, женщины, 10 км
- 16 января, 15:45 – гонка преследования, мужчины, 12,5 км