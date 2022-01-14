Украинки вошли в ТОП-10 эстафеты на Кубке мира по биатлону

Нашу команду в сегодняшней гонке представляли Ирина Петренко, Юлия Джима, Валя Семеренко и Анастасия Меркушина.
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Петренко и Джина допустили по одному промаху, а на счету Семеренко и Меркушиной по два промаха, что в итоге вылилось в почти три минуты отставания.
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Результаты женской эстафеты в Рупольдинге:
1. Франция (0+4) – 1:10:50,0
2. Швеция (0+2) +35,1
3. Россия (0+6) +1:12,2
4. Германия (1+5) +1:26,6
5. Беларусь (1+7) +1:27,8
6. Италия (0+7) +1:28,4
...
9. Украина (0+6) +2:41,2
Вчера в мужской спринтерской гонке Дмитрий Пидручный показал лучший результат в сезоне, а вот девушки свою гонку полностью провалили.
Интересно, что президент ФБУ Владимир Брынзак, рассказывая об олимпийских надеждах, выделял эстафетную гонку. Впрочем, за девятое место медали не дают.
Основное – сохранить команду. Другое – подобрать пятерку лучших, чтобы мы поехали в Пекин. Есть еще месяц, чтобы выйти на высокий уровень. Но сейчас я понимаю, что за высокие места могут бороться Джима и эстафеты еще есть.