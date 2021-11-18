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Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
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Чоловік чи жінка: з'явилися фото скандальної іранської футболістки

Сергій Шаховець
18 листопада, 15:05
Воротар жіночої збірної Ірану подасть до суду на принца Йорданії за його слова перевірити її стать

Зохре Коудаї – воротар жіночої збірної Ірану / Фото: Getty Images

25 вересня жіноча збірна Ірану здобула перемогу над командою Йорданії (0:0, по пенальті – 4:2) у матчі відбіркового турніру Кубка Азії та вийшла у фінальну частину турніру. Після зіграного поєдинку у представників Йорданії виникли сумніви, що одна з футболісток команди Ірану є жінкою.

"Необхідне прозоре та чітке розслідування, яке проведуть медичні експерти.

Вони мають з'ясувати, чи є цей гравець жінкою з огляду на те, що жіноча збірна Ірану має багату історію, пов'язану з гендерними проблемами та допінговими скандалами", – заявив тоді президента JFA Алі бін аль-Хусейна.

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У відповідь на це звинувачення воротар жіночої команди Зохре Коудаї пообіцяла подати до суду на президента Федерації футболу Йорданії (JFA) Алі бін аль-Хусейна, сина короля Йорданії Хусейна та одного з віцепрезидентів ФІФА.

"Я подам до суду на Федерацію футболу Йорданії.

Я жінка. Це знущання", – цитує слова Коудаї hurriyet.com.

Зохре Коудаї / Фото: Getty Images

Зазначимо, що питання стосовно статі футболістів, які виступають за жіночу збірну Ірану, виникали й раніше, у 2010 та 2015 роках.

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