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Україна може знову стати господаркою футбольного Євро

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
4 листопада, 20:48
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Українська асоціація футболу подала заявку на проведення жіночого чемпіонату Європи у 2025 році.
Україна боротиметься за проведення жіночого чемпіонату Європи 2025 року
Україна боротиметься за проведення жіночого чемпіонату Європи 2025 року / Фото: womensfootball

Зацікавленість у проведенні фінального турніру жіночого чемпіонату Європи 2025 року виявили п'ять асоціацій, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Спільну заявку було отримано від асоціацій Данії, Фінляндії, Норвегії та Швеції. Про свою зацікавленість в участі у тендері Євро-2025 також заявили асоціації Франції, Польщі, Швейцарії та України.

Процедуру подання заявок на проведення фінального турніру було розпочато у липні 2021 року. Кінцевий строк тендеру – жовтень 2022 року, а переможця Виконком УЄФА обере у грудні 2022 року.

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УЄФА відреагував на зростаючу популярність жіночого футболу і підвищив стандарти проведення змагань у 2025 році. Претендентам рекомендовано надати вісім стадіонів категорії 4 місткістю від 15 тисяч глядачів.

Додамо, що Україна має досвід проведення фіналу жіночої Ліги чемпіонів. Також нещодавно Українська асоціація футболу затвердила стратегію розвитку жіночого футболу в країні, яка отримала схвальні відгуки до УЄФА.

/ Фото: УАФ

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Якщо Україна отримає право на проведення турніру, то у цьому випадку жіноча збірна нашої країни автоматично отримає право брати участь у фінальній частині Євро. За всю історію виступів українки лише раз потрапляли на чемпіонат Європи: у 2009 році (четверте місце у групі).

Нагадаємо, що у 2012 році Україна разом із Польщею провели чемпіонат Європи з футболу серед чоловічих команд.

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