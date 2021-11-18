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27 ноября 00:00
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Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
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Мужчина или женщина: появились фото скандальной иранской футболистки

Сергей Шаховец
18 ноября, 15:05
Вратарь женской сборной Ирана подаст в суд на принца Иордании за его слова проверить ее пол

Зохре Коудаи - вратарь женской сборной Ирана / Фото: Getty Images

25 сентября женская сборная Ирана одержала победу над командой Иордании (0:0, по пенальти – 4:2) в матче отборочного турнира Кубка Азии и вышла в финальную часть турнира. После сыгранного поединка у представителей Иордании возникли сомнения, что одна из футболисток команды Ирана является женщиной.

"Необходимо прозрачное и четкое расследование, которое проведут медицинские эксперты.

Они должны выяснить, является ли данный игрок женщиной, учитывая, что женская сборная Ирана имеет богатую историю, связанную с гендерными проблемами и допинговыми скандалами", – заявил тогда президента JFA Али бин аль-Хусейна.

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В ответ на это обвинение, вратарь женской команды Зохре Коудаи пообещала подать в суд на президента Федерации футбола Иордании (JFA) Али бин аль-Хусейна, сына короля Иордании Хусейна и одного из вице-президентов ФИФА.

"Я подам в суд на Федерацию футбола Иордании.

Я женщина. Это издевательство", – цитирует слова Коудаи hurriyet.com.

Зохре Коудаи / Фото: Getty Images

Отметим, что вопросы в отношении пола футболистов, выступающих за женскую сборную Ирана, возникали и ранее, в 2010 и 2015 году.

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