Чоловік білоруської спортсменки Тімановської залишив Київ

Арсеній Зданевич возз'єднався в Польщі зі своєю дружиною-легкоатлеткою, яка раніше повстала проти керівництва білоруського спорту на Олімпіаді в Токіо

Тимановська та її чоловік / Фото: Reuters, Instagram

Спочатку чоловік білоруської спортсменки Христини Тімановської Арсеній Зданевич втік з Мінська до Києва.

"Ми спільно ухвалили таке рішення з міркувань безпеки" , – розповідала Христина Тімановська, яка 4 серпня прилетіла з Токіо до Польщі, де їй видали гуманітарну візу

Тепер же до неї у Варшаві приєднався чоловік.

"Так, я прибув до Польщі. Отримав гуманітарну візу", – наводить слова Зданевича СЭ

При цьому в Білорусі залишилися батьки Тімановської. "Мама нервує. Тато – недавно було передінсультний стан, і зараз йому зовсім зле", – нарікала спортсменка.

Христина Тімановська / Фото: Reuters

Нагадаємо, білоруска Тімановська мала виступити в Токіо на дистанції 200 метрів. Уже в Японії бігунку несподівано включили до складу естафети 4х400 метрів. У соцмережах спортсменка обурилася з приводу несподіваного тренерського рішення, оскільки не спеціалізується на цій дистанції, після чого її і спробували насильно відправити до Мінська.

Христина Тімановська / Фото: Reuters

Тімановська повстала проти цього, побоюючись, що на батьківщині її посадять до в'язниці. Як наслідок, поліція Токіо взяла її під свій захист, а з Олімпіади МОК видворив білоруських тренерів, котрі погрожували Тімановській, що якщо вона не вгамується, все може закінчитися для неї суїцидом.