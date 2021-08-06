Муж белорусской спортсменки Тимановской уехал из Киева

Тимановская и ее муж / Фото: Reuters, Instagram
Изначально муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской Арсений Зданевич сбежал из Минска в Киев.
"Мы приняли совместно такое решение из соображений безопасности", – рассказывала Кристина Тимановская, которая 4 августа прилетела из Токио в Польшу, где ей выдали гуманитарную визу
Теперь же к ней в Варшаве присоединился и супруг.
"Да, я прибыл в Польшу. Получил гуманитарную визу", – приводит слова Зданевича СЭ
При этом в Беларуси остались родители Тимановской. "Мама нервничает. Папа – недавно было предынсультное состояние, и сейчас ему совсем плохо", – сетовала спортсменка.
Кристина Тимановская / Фото: Reuters
Напомним, белоруска Тимановская должна была выступить в Токио на дистанции 200 метров. Уже в Японии бегунья неожиданно оказалась включена в состав эстафеты 4х400 метров. В соцсетях спортсменка возмутилась неожиданным тренерским решением, так как не специализируется на этой дистанции, после чего ее и попытались насильно отправить в Минск.
Кристина Тимановская / Фото: Reuters
Тимановская воспротивилась этому, опасаясь, что на родине ее посадят в тюрьму. В итоге полиция Токио взяла ее под свою защиту, а с Олимпиады МОК выдворил белорусских тренеров, угрожавших Тимановской, что если она не угомонится, все может закончиться для нее суицидом.
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