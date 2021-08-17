"Моя історія в Реалі вже написана": Роналду відповів на чутки в ЗМІ

Кріштіану Роналду / Фото: Инстаграм
На тлі чуток про футбольне майбутнє Кріштіану Роналду, які розбурхують уяву уболівальників, португалець вирішив порушити обітницю мовчання і зробив заяву в своєму Instagram.
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"Будь-хто, хто мене знає, знає і те, наскільки я зосереджений на своїй роботі. Менше слів і більше діла – це мій девіз з самого початку моєї кар'єри. Легковажне висвітлення мого майбутнього в ЗМІ є неповагою до всіх клубів, причетних до цих чуток, а також до їх гравців і персоналу. Причому більшою неповагою, ніж неповагою до мене як до людини і як гравця.
Моя історія в Реалі вже написана . Написана словами і цифрами, трофеями і титулами, у відеозаписах і в заголовках. Вона є як в музеї на стадіоні Бернабеу, так і в пам'яті кожного фаната клубу. І крім того, що я досяг, я знаю, що за ці дев'ять років відчував глибоку прихильність і повагу до Реала.
Зараз я порушую своє мовчання, щоб сказати, що не можу дозволити людям продовжувати використовувати моє ім'я. Я все ще зосереджений на своїй кар'єрі і роботі , відданий справі і готовий на всі виклики, з якими мені доводиться стикатися. Все інше? Все інше – просто розмови", – написав Роналду в Instagram.
Раніше ми повідомляли про те, що Манчестер Сіті розглядає варіант підписання Кріштіану, де він може стати партнером по команді гравця української збірної Олександра Зінченка.
Крім того французький клуб Парі-Сен-Жермен розраховує створити ударне атакуюче тріо: Мессі – Неймар – Роналду.
В той же час мадридський Реал вирішив більше не повертатися до теми підписання зоряного португальця.