"Я його дуже люблю, але в Мадриді його не буде". Президент Реала проти трансферу Роналду

Найкращий бомбардир Реала за всю його історію не цікавить керівництво клубу в якості посилення команди. У Флорентіна Переса тепер нові фаворити

Туринський Ювентус готовий розлучитися з Криштіану Роналду / Фото: Reuters

Повернення зоряного португальця в стан "вершкових" не буде. Незважаючи на бажання головного тренера Реала Карло Анчелотті, шанси знову побачити "сімку" в білій футболці близькі до нуля, повідомляє Marca .

Реклама

Читайте також: Трансферна бомба від ПСЖ: Кріштіану наступний у черзі

Італійський тренер був би радий знову попрацювати з Роналду, ігрові якості якого він високо цінує і підтримує з ним контакти. Також не проти повернення Кріштіану велика частина футболістів "королівського клубу".

Кріштіану Роналду прощається з Євро-2020 / Фото: Reuters

Туринський Ювентус, за який зараз виступає португальський нападник, готовий розглянути варіант продажу найкращого бомбардира Євро-2020, оскільки у нього рік діючого контракту і наступного літа він покине команду безкоштовно.

Реклама

Але є суттєва перешкода на шляху підписання мадридським клубом португальця – це Флорентіно Перес. Президент "вершкових" сконцентрований на трансфері Кіліана Мбаппе з ПСЖ, а Кріштіану вважає "перегорнутою сторінкою".

"Кріштіану не повернеться в Мадрид, це більше не має сенсу, я його дуже люблю, і він багато нам дав, але в цьому більше немає сенсу", – цитує Переса іспанська Marca.

Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Нагадаємо, що Роналду виступав за "вершкових" протягом дев'яти років, де став найкращим бомбардиром в історії клубу. На його рахунку 311 голів у 292 матчах.

Кріштіану Роналду – кращий бомбардир чемпіонату Італії / Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли про те, що Манчестер Сіті розглядає варіант підписання Кріштіану, де він може стати партнером по команді гравця української збірної Олександра Зінченка.

Реклама