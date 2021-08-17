17 серпня 22:00
Монако --
Шахтар --
19 серпня 22:00
Рапід Відень --
Зоря --
18 серпня 19:30
Інгулець --
Динамо --
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Спорт
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Новий тренер збірної 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

"Я його дуже люблю, але в Мадриді його не буде". Президент Реала проти трансферу Роналду

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
17 серпня, 16:49
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Найкращий бомбардир Реала за всю його історію не цікавить керівництво клубу в якості посилення команди. У Флорентіна Переса тепер нові фаворити
Туринський Ювентус готовий розлучитися з Криштіану Роналду
Туринський Ювентус готовий розлучитися з Криштіану Роналду / Фото: Reuters

Повернення зоряного португальця в стан "вершкових" не буде. Незважаючи на бажання головного тренера Реала Карло Анчелотті, шанси знову побачити "сімку" в білій футболці близькі до нуля, повідомляє Marca .

Реклама

Читайте також: Трансферна бомба від ПСЖ: Кріштіану наступний у черзі

Італійський тренер був би радий знову попрацювати з Роналду, ігрові якості якого він високо цінує і підтримує з ним контакти. Також не проти повернення Кріштіану велика частина футболістів "королівського клубу".

Кріштіану Роналду прощається з Євро-2020
Кріштіану Роналду прощається з Євро-2020 / Фото: Reuters

Туринський Ювентус, за який зараз виступає португальський нападник, готовий розглянути варіант продажу найкращого бомбардира Євро-2020, оскільки у нього рік діючого контракту і наступного літа він покине команду безкоштовно.

Реклама

Але є суттєва перешкода на шляху підписання мадридським клубом португальця – це Флорентіно Перес. Президент "вершкових" сконцентрований на трансфері Кіліана Мбаппе з ПСЖ, а Кріштіану вважає "перегорнутою сторінкою".

"Кріштіану не повернеться в Мадрид, це більше не має сенсу, я його дуже люблю, і він багато нам дав, але в цьому більше немає сенсу", – цитує Переса іспанська Marca.

Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Alberto Lingria
Кріштіану Роналду. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Нагадаємо, що Роналду виступав за "вершкових" протягом дев'яти років, де став найкращим бомбардиром в історії клубу. На його рахунку 311 голів у 292 матчах.

Кріштіану Роналду – кращий бомбардир чемпіонату Італії
Кріштіану Роналду – кращий бомбардир чемпіонату Італії / Фото: Reuters

Раніше ми повідомляли про те, що Манчестер Сіті розглядає варіант підписання Кріштіану, де він може стати партнером по команді гравця української збірної Олександра Зінченка.

Реклама

Кріштіану Роналду вивозить свій автопарк з Турину
Кріштіану Роналду вивозить свій автопарк з Турину / Фото: Instagram

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Психологія азарту
Більше порад
Спортивні красуні
Більше красунь
Спортивні історії
Хочу ще
Останні новини
Більше новин
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1969К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1420К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1084К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1002К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
787К
6
Володимир Кличко Володимир Кличко
619К
7
Іван Редкач Іван Редкач
579К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
493К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
490К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер збірної
Новий тренер збірної
Дівчата покеру
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Десна
4
9:2
12
2
Динамо
3
8:1
9
3
Шахтар
4
8:3
9
4
Ворскла
4
9:4
8
5
Дніпро-1
4
8:5
7
6
Олександрія
4
4:3
7
7
Металіст 1925
4
5:6
6
8
Колос
3
2:1
5
9
Зоря
4
7:5
4
10
Минай
3
2:3
4
11
Рух
4
4:6
4
12
Чорноморець
4
5:11
3
13
Верес
4
2:7
2
14
Львів
4
3:9
2
15
Маріуполь
4
5:8
1
16
Інгулець
3
2:9
0
Показати бiльше
Середа, 18 серпня
19:30
Дивись на:
Пʼятниця, 20 серпня
19:30
Дивись на:
Субота, 21 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
19:30
Дивись на:
Неділя, 22 серпня
17:00
Дивись на:
19:30
Дивись на:
21:30
Дивись на:
Понеділок, 23 серпня
19:30
Пʼятниця, 27 серпня
19:30
Субота, 28 серпня
14:00
17:00
19:30
Неділя, 29 серпня
14:00
17:00
19:30
19:30
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
Новини з Токіо
Кращі збірні
Рейтинг ФІФА
1
Бельгія Бельгія
1822
2
Бразилія Бразилія
1798
3
Франція Франція
1762
4
Англія Англія
1753
5
Італія Італія
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Іспанія Іспанія
1680
8
Португалія Португалія
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Яке місце в України
Покер - це спорт!
Новини покеру
Рейтинг
Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
10
Наоя Іноуе Наоя Іноуе
Бій року!
25 вересня
дній
годин
хвилин
секунд
До бою Усик - Джошуа
Новини про бій
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти