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"Моя история в Реале уже написана": Роналду ответил на слухи в СМИ

Сергей Шаховец
17 августа, 23:14
Нападающий Ювентуса и сборной Португалии сделал заявление, в котором очертил свое футбольное будущее. Возвращения в мадридский Реал точно не будет, все остальное – разговоры

Криштиану Роналду / Фото: Инстаграм

На фоне слухов о футбольном будущем Криштиану Роналду, которые будоражат воображение болельщиков, португалец решил нарушить обет молчание и сделал заявление в своем Instagram.

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"Любой, кто меня знает, знает и то, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше слов и больше дела – это мой девиз с самого начала моей карьеры. Легкомысленное освещение моего будущего в СМИ является неуважением ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу. Причем большим неуважением, чем неуважением ко мне как к человеку и как игроку.

Моя история в Реале уже написана. Написана словами и цифрами, трофеями и титулами, в видеозаписях и в заголовках. Она есть как в музее на стадионе Бернабеу, так и в памяти каждого фаната клуба. И помимо того, что я достиг, я знаю, что за эти девять лет испытывал глубокая привязанность и уважение к Реалу.

Сейчас я нарушаю свое молчание, чтобы сказать, что не могу позволить людям продолжать эксплуатировать мое имя. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, предан делу и готов ко всем вызовам, с которыми мне приходится сталкиваться. Все остальное? Все остальное – просто разговоры", – написал Роналду в Instagram.

Ранее мы сообщали о том, что Манчестер Сити рассматривает вариант подписания Криштиану, где он может стать партнером по команде игрока украинской сборной Александра Зинченко.

Роналду уже забил три гола на Евро / Фото: Reuters

Кроме того французский клуб Пари-Сен-Жермен рассчитывает создать ударное атакующее трио: Месси – Неймар – Роналду.

Роналду / Фото: Reuters

В то же время мадридский Реал решил больше не возвращаться к теме подписания звездного португальца.

Роналду и Месси / Фото: Reuters

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